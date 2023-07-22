Уровень игры в РПЛ незнаком калининградцам. Нужно время, чтобы адаптироваться.

«Сочи» — «Балтика». Сергей Игнашевич пока не может, как Дмитрий Хохлов

23 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Сочи» — «Балтика». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами южан: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно за 1.84. Успех калининградцев оценивается коэффициентом 4.20. Поставить на ничью предлагают за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Балтика» 23 июля 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Сочи» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют сочинцы, сыграет коэффициент 1.20. Гол калининградской команды доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Сочи» — «Балтика» (23.07.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается с новым сезоном. Матч 1-го тура «Сочи» — «Балтика» состоится 23 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток будет дан в 20:00. «Барсы» разочаровали болельщиков в минувшем розыгрыше. После ухода Владимира Федотова и двух ключевых футболистов атаки команда скатилась со второго на десятое место в турнирной таблице.

Впрочем, сомнительные кадровые решения от руководства клуба также дали о себе знать. Если увольнение Александра Точилина была оправданно, то отставка Курбана Бердыева после месячного пребывая на посту была опрометчивой. Под началом Дмитрия Хохлова южане в последних восьми встречах набрали лишь семь очков.

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В летнее межсезонье «Сочи» покинули Жоаозиньо, Ибрагим Цаллагов и Владислав Сарвели. В ответ удалось подписать таких футболистов, как Вячеслав Литвинов, Марсело Алвес, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев. Большинство новичков не просто отметились дебютом, но и результативными действиями в товарищеских встречах.

Подопечные Дмитрия Хохлова уверенно провели предсезонные сборы. Они обыграли «Ленинградец» (4:1), «Висту» (2:1), «Енисей» (5:2) и завершили подготовку к старту сезона ничьей с «Краснодаром» (2:2). Похоже, что они настроены доказать случайность прошлогоднего провала.

«Балтика» на финишной прямой прошлого розыгрыша Первой лиги не отличалась стабильностью. На отрезке в 10 туров она победила лишь в четырёх встречах при аналогичном количестве ничьих. Впрочем, запаса прочности хватило, чтобы завершить сезон на первой строчке и вслед за «Рубином» напрямую пробиться в РПЛ. По ходу сезона калининградцы на протяжении 30 матчей шли без поражений.

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Руководство клуба продлило соглашение с Сергеем Игнашевичем, который впервые за 25 лет вывел «Балтику» в РПЛ. Под началом бывшего легендарного футболиста ЦСКА «балтийцы» демонстрировали результативный футбол. За 34 встречи забили 56 голов, 14 из которых на счету Гедеона Гузины — лучшие показатели в чемпионате.

В межсезонье Игнашевич потерял двух футболистов ближайшего резерва — Данила Клёнкина и Максима Бориско, но получил полдюжины новобранцев. Роберто Карлос Фернандес, Александр Жиров, Жоау Ламейра, Анхело Энрикес и Артур Галоян присоединились к калининградцам.

В качестве подбора футболистов «Балтика» уступает подавляющему большинству. Перед Сергеем Игнашевичем стоит первостепенная задача — быстро интегрировать новобранцев в игровую модель команды, чтобы повысить шансы на сохранение прописки в РПЛ.

«Сочи» и «Балтика» провели 14 очных встреч. Южане записали в актив пять побед, и восемь на счету калининградцев. Разница забитых и пропущенных мячей 19:16 в пользу «балтийцев». В последней личной встрече «Сочи» обыграл «Балтику» со счётом 1:0.

У «Сочи» намного лучше подбор игроков. Южане мощно провели предсезонные сборы. Дмитрий Хохлов мотивирован эффективно использовать шанс и реабилитироваться за неутешительные результаты на финишной прямой прошлого сезона. Игровой опыт Игнашевича может сыграть свою роль, но, вероятнее всего, уже на дистанции. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Сочи» за 1.84.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Балтика» 23 июля 2023 года

Обновлённые калининградцы неплохо смотрелись в последних контрольных матчах, но класс соперников вряд ли способствовал эффективной подготовке к реалиям РПЛ. «Сочи» превосходит соперника в классе и опыте. «Барсы» мотивированы доказать, что результат прошлого сезона — случайность, поэтому в первом домашнем матче сезона настроены только на победу.

Ставка: победа «Сочи» за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» с коэффициентом 3.05.

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Прогноз на матч «Сочи» — «Балтика» с коэффициентом 3.24.

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