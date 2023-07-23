«Алания» — «Нефтехимик». Скорее бы вернуться на родной стадион

24 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «Алания» — «Нефтехимик». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «тигров»: поставить на победу владикавказцев можно с коэффициентом 1.78. Успех нижнекамцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Алания» — «Нефтехимик» 24 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Нефтехимик» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.90. Если забьют владикавказцы, сыграет коэффициент 1.16. Гол нижнекамцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Первой лиги «Алания» — «Нефтехимик» (24.07.2023)

В России стартовал новый футбольный сезон. На 24 июля запланированы две встречи 2-го тура Первой лиги. В самой ранней из них померяются силами «Алания» из Владикавказа и нижнекамский «Нефтехимик». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

До сих пор домашний стадион «Алании» находится на реконструкции. По этой причине команда не смогла получить лицензию на выступления в РПЛ и была вынуждена уступить честно заслуженное право сыграть в стыковых матчах за выход в элитный дивизион «Родине», занявшей по итогам минувшего сезона пятое место.

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Сколько ещё времени потребуется для реконструкции, неизвестно. Пока что клуб из Владикавказа проводит домашние матчи на «Ахмат-Арене» в Грозном. Небезуспешно. Несмотря на известия в возможном недопуске в РПЛ, красно-жёлтые под занавес прошлого розыгрыша Первой лиги смотрелись очень собранно.

За последние девять туров под руководством Олега Василенко «Алания» сыграла вничью только с «Волгарём» (2:2), «СКА-Хабаровск» (0:0) и «Акроном» (0:0). Во всех остальных встречах команда одержала победы. За этот период времени она забила 18 мячей, а пропустила только восемь.

Летом владикавказцы здорово укрепили состав, подписав ряд футболистов из клубов РПЛ, в том числе 32-летнего полузащитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова и одарённого 21-летнего хавбека «Ростова» Степана Мельникова. Сумеет ли Олег Василенко решить вопрос с выходом в РПЛ?

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Старт нового розыгрыша Первой лиги у красно-жёлтых не задался. В матче 1-го тура с «Черноморцем» они упустили победу (1:1). «Барсы» доминировали и создавали моменты. Владикавказцы имели все шансы добыть три очка, но их немного подвело завершение. Плюс был хорош голкипер Даниил Фролкин.

В этот раз в соперниках у «Алании» более сильная команда, чем «Черноморец», выступавший в прошлом сезоне в третьем по значимости дивизионе России. «Нефтехимик» по итогам минувшего розыгрыша Первой лиги занял шестое место, на три очка отстав от «Родины».

Так же, как и «Алания», нижнекамцы под занавес минувшего сезона набрали очень хороший ход. За последние 10 туров они уступили только махачкалинскому «Динамо» (0:2) и «Родине» (1:5). Вничью сыграли со «СКА-Хабаровск» (0:0), «Балтикой» (0:0) и «Енисеем» (2:2).

В межсезонье «Нефтехимик» пополнился рядом футболистов из РПЛ. В его состав перебрались полузащитник «Локомотива» Максим Петров, защитник «Урала» Алексей Герасимов (аренда на сезон) и 20-летний хавбек «Краснодара» Давид Кокоев. Также присоединился к нижнекамцам молодой форвард «Звезды» из Второй лиги Матвей Першин.

От новобранцев уже есть польза. В матче 1-го тура нового сезона Первой лиги они помогли обыграть «Волгарь» (2:1). Победный мяч записал на свой счёт Максим Петров. В общем, у «Нефтехимика» теперь тоже есть неплохие шансы побороться за выход в РПЛ. За лето он здорово окреп.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится обе забьют за коэффициент 1.83. Выявить фаворита не представляется возможным. Обе команды пребывают на подъёме. Они стремительно прогрессируют под чутким руководством своих наставников.

С результативностью порядок и у владикавказцев, и у нижнекамцев. На двоих за 34 тура минувшего розыгрыша Первой лиги они пропустили 68 мячей, что немало. Сами забили 90. Качественные усиления этим летом предвосхищают, что результативность команд станет ещё лучше.

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Небольшим фаворитом, конечно, выглядит «Алания». У неё лучше результаты на дистанции и мощнее атака. Однако усложняет задачу Олегу Василенко реконструкция домашней арены. Многие болельщики переживают, что и в этом сезоне её не доведут до ума. Владикавказцы уже не первый сезон стабильно держатся в верхней части турнирной таблицы.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Алания» — «Нефтехимик» 24 июля 2023 года

Обе команды под конец прошлого розыгрыша Первой лиги набрали замечательную форму. Летом они улучшили комплектацию своих составов и выдали неплохой старт, особенно «Нефтехимик». Учитывая то, что у обеих команд отлично функционирует нападение и нередко случаются провалы в обороне, предлагаем поставить на обе забьют. Три из пяти последних очных встреч ознаменовались таким исходом.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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