«Локомотив» — «Урал». Артём Дзюба должен стараться ещё

Пока его усилий недостаточно даже для того, чтобы обыграть команду Гончаренко.

25 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» – «Урал». Начало игры – в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех екатеринбуржцев оценивается в 4.60. Поставить на ничью можно за 3.92.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Урал» 25 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» – «Урал» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Урал» (25.07.2023)

Вслед за чемпионатом стартует и Кубок России. Схема, принятая в прошлом сезоне, сохраняется. Она подарила нам несколько интересных историй. «Локомотив» покинул турнир после поражения в 1/16 финала, а «Урал» — на стадии финала Пути регионов.

Команде Михаила Галактионова в этом сезоне прочили высокие места, но первый матч наверняка охладил пыл оптимистов. В матче с вернувшимся «Рубином» железнодорожники выглядели сырыми, плохо действовали в обороне и с трудом вырвали ничью, которой вряд ли кто-то остался доволен. Сразу после такого принимать в Кубке крепкий «Урал» будет тяжело.

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Екатеринбуржцы, наоборот, стартовали с победы, причём над ЦСКА, с которым у Виктора Гончаренко очень непростые отношения. «Урал» бодро начал и весь матч смотрелся уверенно, даже когда во втором тайме пришлось отбивать натиск соперника, который пытался вырвать ничью.

«Локомотив» считается фаворитом матча, но если он будет играть так же, как и в первом матче РПЛ, то у него точно возникнут проблемы. Перестройка обороны далась железнодорожникам тяжело, и, пока всё не утрясётся, в этой линии возможны провалы. В перспективе с Ильёй Самошниковым и Александром Сильяновым эта линия должна стать сильнее, но не сразу.

К атаке хозяев претензий не наберётся. «Уралу» будет трудно сдержать её натиск, но ему не привыкать играть вторым номером и бóльшую часть времени обороняться. Временами он справляется с этой задачей очень успешно и сам не забывает наказывать соперников за ошибки, а «Локомотив» может их допускать.

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Игра наверняка получится тяжёлой для обеих команд. На старте сезона, когда клубы ещё не готовы на 100%, разница в классе не будет играть такую большую роль, как обычно. Тем более что фаворит отнюдь не безгрешен и до сих пор находится в стадии перестройки.

У Михаила Галактионова впереди ещё много работы, чтобы вернуть «Локомотиву» былое величие. Ошибки неизбежны, особенно в таких турнирах, как Кубок России, в которых многие фавориты начинают относиться к игре серьёзно только на поздних стадиях, если, конечно, доходят до них.

Обе команды стараются играть зрелищно, стабильно забивают, но могут и пропустить. Не стоит спешить и отдавать преимущество «Локомотиву», который пока далёк от идеала и может оступиться. Непроигрыш гостей выглядит более вероятным, чем победа железнодорожников. Поэтому выбираем ставку на то, что «Урал» не проиграет и обе забьют.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Локомотив» — «Урал» 25 июля 2023 года

Виктор Гончаренко наверняка хочет повторить, а то и превзойти прошлое выступление в Кубке России. Группа «Уралу» досталась очень непростая, и каждое очко придётся выгрызать. Да, «шмели» выступают на выезде, но когда их это пугало? Михаилу Галактионову ещё есть над чем поработать, чтобы улучшить сыгранность и результаты. Пока остановимся на «Урале», который лучше провёл 1-й тур РПЛ.

Ставка: «Урал» не проиграет и обе забьют за 3.14.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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