Экспресс на футбол с коэффициентом 10.11: невезение «Химок» и «Алании»

Скучать по футболу никто не будет даже в будний день. Закрывает очередной тур Первая лига России, а также нас ждут интересные товарищеские матчи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.11 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль»

В прошлом сезоне «Гройтер Фюрт» был далёк от борьбы за повышение в классе, финишировав на 12-й строчке и набрав лишь на семь очков больше ближайшего представителя зоны вылета. При этом «трилистники» продемонстрировали высокий уровень игры в домашних встречах — победили в восьми матчах и семь раз сыграли вничью, уступив лишь в двух матчах.

«Ливерпуль» не оправдал ожиданий болельщиков результатом прошлого сезона. Подопечные Юргена Клоппа продемонстрировали откровенно слабую игру вдали от дома — набрали лишь 23 очка из 57 возможных. Несмотря на ударную концовку, мерсисайдцы завершили сезон лишь на пятой строчке.

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Лидер атаки Мохамед Салах забил 19 мячей и записал в актив 12 ассистов. Также стоит отметить эффективные действия от Трента Александер-Арнольда и Диогу Жоты. Оба футболиста также набрали по 11 очков по системе «гол+пас» — англичанин забил два гола и отдал девять результативных передач, а португалец забил семь мячей и записал на свой счёт четыре ассиста.

«Ливерпуль» находится в отличной игровой форме. В товарищеской встрече с «Карлсруэ» красные победили со счётом 4:2. Диогу Жота продемонстрировал эффективную игру в атаке — оформил дубль, а также отдал одну результативную передачу. Рекомендуем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 1.72.

Прогноз на матч «Алания» — «Нефтехимик»

«Алания» в прошлом сезоне заняла третье место в Первой лиге, но не прошла лицензирование и не была допущена даже к переходным матчам за выход в РПЛ. В текущем сезоне клуб полон решимости устранить все недочёты и бороться за повышение. Однако старт в Первой лиге для команды получился слабым. В матче с «Черноморцем», который сезоном ранее выступал дивизионом ниже, «Алания», несмотря на подавляющее преимущество, не смогла сохранить преимущество в один мяч, и встреча закончилась вничью 1:1.

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«Нефтехимик» в прошлом сезоне отстал от зоны переходных матчей на три очка и тоже не прочь побороться за выход в РПЛ. При подготовке к сезону он пробовал свои силы на фоне команд РПЛ, тогда как «Алания» предпочла играть с командами из более слабого белорусского чемпионата. Этот фактор помог «Нефтехимику» чуть лучше подготовиться к старту чемпионата, что и показала их игра первого тура. Поставим на то, что гости как минимум не проиграют за 2.10.

Прогноз на матч «Химки» — «Торпедо»

Команда Андрея Талалаева в Первой лиге стартовала неудачно. Равная игра и поражение в два мяча от «Тюмени», которая только повысилась в классе — не такого результата ждали от «Химок». Хозяева пока продолжают играть так же, как и в концовке проваленного прошлого сезона, когда они вылетели из РПЛ. Предсезонка тоже не радовала результатами, ничего хорошего в адрес хозяев пока сказать не получится.

«Торпедо» стартовало уверенно, забив два мяча в ворота махачкалинского «Динамо». Соперник в прошлом сезоне отличался надёжной игрой в обороне, но автозаводцы уже в первом тайме подобрали к ней ключи. Гости наконец начали стабильно забивать, работа Клотета и прогресс команды под его руководством видны невооружённым глазом.

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Команда Жозепа Клотета на старте сезона смотрится лучше соперника, у которого из козырей в том матче только статус домашнего поля. Вряд ли он сильно поможет «Химкам», перестройка которых затянулась и пока ни во что хорошее не переросла. Предлагаем поставить на победу «Торпедо» за 2.80.

Экспресс на матчи 24 июля

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль» за 1.72.

Ставка 2: «Нефтехимик» не проиграет «Алании» за 2.10.

Ставка 3: победа «Торпедо» над «Химками» за 2.80.

Общий коэффициент: 1.72 Х 2.10 Х 2.80 = 10.11.

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