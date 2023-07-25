«МЮ» — «Рексем». Эрик тен Хаг может не хуже «Челси»

26 июля состоится товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Рексем». Начало игры — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.70. Успех «красных драконов» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «МЮ» — «Рексем» 26 июля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Рексем» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Рексем» (26.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но в Англии пока что царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящему розыгрышу АПЛ, команды принимают участие в товарищеских матчах. В одном из них 26 июля в США померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Рексем».

«МЮ» выиграл во всех трёх контрольных встречах. Сначала он обыграл «Лидс» (2:0), затем победил «Лион» (1:0) и лондонский «Арсенал» (2:0). Во всех этих встречах Эрик тен Хаг активно экспериментировал, предоставляя много игрового времени молодёжи.

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После перерыва голландский специалист полностью обновлял состав. Интересно, что на качестве игры его подопечных это никак не отражалось. Во всех трёх встречах они уверенно доминировали, контролируя владение мячом. У голкиперов «МЮ» практически не было работы. Все линии функционировали безотказно.

Таким «Манчестер Юнайтед» хочется видеть чаще. Благодаря стараниям Эрика тен Хага у него заметно улучшился рисунок футбола, а также увеличилась глубина состава. В прошлом сезоне «красные дьяволы» выиграли Кубок лиги, дошли до решающего матча в Кубке Англии и заняли третье место в АПЛ.

Летом манкунианцы точечно усилили состав, подписав Андре Онана и Мэйсона Маунта. Если они продолжат прогрессировать в том же невероятном темпе, то в будущем наверняка сумеют составить конкуренцию «Манчестер Сити», «Арсеналу» и другим менее очевидным претендентам на золотые медали АПЛ.

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У «Рексема» стоят совсем другие задачи. По итогам минувшего сезона он стал чемпионом Национальной лиги Англии и впервые за 15 лет вышел во Вторую лигу. Не последнюю роль в этом сыграли голливудские актёры — Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни.

Актёры приобрели клуб и спасли его от распада. Они профинансировали приобретение новых футболистов и строительство ещё одной трибуны на стадионе. Новые владельцы «красных драконов» тщательно следят за развитием своей команды и активно принимают участие в её жизнедеятельности.

Благодаря стараниям Рейнольдса и Макэлхенни возросла посещаемость матчей «Рексема», а также значительно улучшились результаты. Помимо повышения, «красные драконы» добрались до 1/16 финала минувшего розыгрыша Кубка Англии. Дальше не пустил «Шеффилд Юнайтед».

Интересно, что «Рексем» чуть было не выбил «клинков» из турнира. В первом матче он вёл к 95-й минуте со счётом 3:2. Лишь на последней секунде «Шеффилд Юнайтед» сумел сравнять счёт и спастись от поражения. В переигровке на домашнем стадионе он одержал победу со счётом 3:1.

Райана Рейнольдса это не сильно разочаровало. Он сказал футболистам тёплые слова поддержки и призвал сосредоточиться на будущем проекта. Актёр намеревается помочь «красным драконам» выйти в АПЛ. Он считает, что где-то через 10 лет это станет возможным.

Вполне вероятно, так и будет. Сейчас «Рексем» является самым богатым клубом в своей лиге. Его зарплатный фонд в два раза выше, чем у ближайшего конкурента. Хотя недавний матч с «Челси» показал, что до уровня АПЛ «красным драконам» пока ещё далеко.

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«Рексем» уступил «аристократам» с крупным счётом — 0:5. Скорее всего, подобным образом проиграет он и в предстоящей встрече. Поставить на победу «МЮ» с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. У «красных дьяволов» в несколько раз сильнее состав и совсем другой, куда более высокий, класс игры.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рексем» 26 июля 2023 года

«Рексем» ждёт светлое будущее. Клуб постепенно процветает благодаря знаменитым актёрам. Со временем он наверняка поднимется ещё выше, а там и до АПЛ недалеко. Однако на данном этапе «красным драконам» далеко до «Манчестер Юнайтед», который очень быстро прогрессирует под руководством тен Хага.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 2.45.

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Прогноз на матч «Ракув» — «Карабах» с коэффициентом 2.95.

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