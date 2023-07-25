«Факел» — «Сочи». Вадиму Евсееву некогда расстраиваться

26 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Сочи». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.50. Успех воронежцев оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Факел» — «Сочи» 26 июля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Факел» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Сочи» (26.07.2023)

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 26 июля 2023, среда. 18:30 МСК Факел Воронеж Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Отгремели матчи 1-го тура РПЛ. На 26 июля запланированы четыре встречи группового этапа Кубка России. В одной из них на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» примет «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

В матче 1-го тура «Факел» уступил «Ростову» (1:2). Он открыл счёт и мог сравнять в концовке. Отличный шанс упустил полузащитник «огнеопасных» Никита Моцпан. В компенсированное ко второму тайму время он вышел один на один с голкипером соперника Сергеем Песьяковым, но не лучшим образом пробил по мячу.

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У «Ростова» было больше опасных моментов. Он чаще владел инициативой и в целом смотрелся собраннее. С другой стороны, воронежцы могли отнять у «Ростова» очки на выезде — это говорит о многом. В начале прошлого сезона «огнеопасные» не выглядели столь уверенно.

Изменило вектор развития «Факела» назначение на должность главного тренера Вадима Евсеева под занавес минувшего розыгрыша РПЛ. За последние пять туров под его руководством сине-белые уступили только «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (0:1). Причём в обоих случаях они выступали на выезде.

В стыковых матчах за право сохранить прописку в РПЛ воронежцы обыграли «Енисей» (1:0 и 2:0). Матч с «Ростовом» показал, что это была не временная акция, связанная с мотивацией избежать вылета в Первую лигу. Подопечные Евсеева продолжают прогрессировать.

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«Сочи» в матче 1-го тура РПЛ обыграл на домашнем стадионе «Балтику» (2:0). Для калининградцев матч стал первым в элитном дивизионе за последние 25 лет. Несмотря на это, местами они смотрелись даже предпочтительнее хозяев поля.

«Балтика» выиграла по владению мячом и имела несколько шикарных шансов сравнять счёт. Также неоднократно выручал опытный голкипер «Сочи» Николай Заболотный. Кроме того, есть вопросы по некоторым спорным судейским решениям, которые были трактованы в пользу сочинцев.

В общем, не обошлось без везения. Выиграл «Сочи» только за счёт более высокого класса. В остальном дела у него идут не очень здорово. После ухода Владимира Федотова в ЦСКА клуб до сих пор не может найти своего тренера. В прошлом сезоне руководство сочинцев давало шанс Вадиму Гаранину, Курбану Бердыеву и, наконец, Дмитрию Хохлову, ныне возглавляющему сочинцев.

Пока что боссы «Сочи» доверяют Хохлову, что удивляет. За последние восемь встреч в минувшем розыгрыше РПЛ сочинцы под его руководством обыграли только вылетевшее в Первую лигу «Торпедо» (3:1) и «Ростов» (1:0). Также они сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), утратившим мотивацию после очередного чемпионства. Все очки были набраны на домашнем стадионе.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.10. С приходом Вадима Евсеева качество оборонительной линии воронежцев здорово увеличилось. За девять матчей под его руководством сине-белые пропустили только пять мячей. Причём четыре из них на выезде. И это при том, что в соперниках были преимущественно лидеры.

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Поддержка домашнего стадиона даёт «огнеопасным» солидное преимущество. За 15 матчей в прошлом розыгрыше РПЛ в качестве хозяев они проиграли только три раза. Сочинцы за этот же период времени на выезде одержали лишь три победы и один раз сыграли вничью. Забили только 11 мячей, а сами пропустили 36.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Факел» — «Сочи» 26 июля 2023 года

«Факел» не лучшим образом начал сезон. Но, во-первых, это была выездная игра. Во-вторых, соперник был не из слабых. Воронежцы до последнего могли зацепиться за ничью, но не везло. Прогресс «огнеопасных» под руководством Евсеева впечатляет. Думается, на домашнем стадионе они как минимум не проиграют имеющему большие проблемы с выездами «Сочи». Победа в игре с «Балтикой» не показатель. А вот плохие результаты в конце минувшего сезона — очень даже.

Ставка: «Факел» не проиграет и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 9.80.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 2.45.

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Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика» с коэффициентом 2.75.

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