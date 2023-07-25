«Крылья Советов» — «Балтика». Сергей Игнашевич набирается опыта

Подопечные экс-футболиста ЦСКА в процессе адаптации к элитному дивизиону. Спрашивать с них пока рано.

26 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех калининградцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика» 26 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Крылья Советов» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика» (26.07.2023)

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 26 июля 2023, среда. 18:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Отгремели матчи 1-го тура РПЛ. На 26 июля запланированы четыре встречи 1-го тура группового этапа Кубка России. В одной из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре местные «Крылья Советов» примут «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» (2:1). По обыкновению, они продемонстрировали отменную комбинационную командную игру. Но вот что отличает эту встречу от многих других, так это то, что самарцы наконец-то реализовали свои моменты.

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Голами в составе «Крыльев Советов» отметились Бенхамин Гарре и Сергей Бабкин. Они забили очень красивые голы. Нападающий и полузащитник продемонстрировали мастер-класс по дриблингу и буквально прошили голкипера «Ахмата» Гиорги Шелию, который в прошлом сезоне очень часто выручал свою команду, совершая невероятные сейвы.

Самарцы вполне могли забить больше. В нескольких моментах они принимали не самые верные решения, но главное — другое. Наконец-то старания Игоря Осинькина принесли плоды. Несмотря на отсутствие ведущих футболистов — Владимира Писарского и Владислава Шитова из-за травм, подопечные 58-летнего специалиста продемонстрировали то, на что действительно способны.

Также по ходу встречи с «Ахматом» получил повреждение Дмитрий Цыпченко. Угодившим в лазарет футболистам остаётся пожелать только скорейшего выздоровления. Благо пока что Осинькин прекрасно справляется без них. Другие футболисты, в частности Бенхамин Гарре, примеряют на себя роль лидеров и делают результат.

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А вот «Балтика» в матче 1-го тура РПЛ уступила «Сочи» (0:2). В целом она смотрелась не хуже соперника. Подопечные Сергея Игнашевича активно шли вперёд и создавали моменты у ворот соперника. Был момент с попаданием мяча в перекладину. Также несколько эффектных сейвов совершил голкипер сочинцев Николай Заболотный.

Сказалась на результате разница в классе. «Сочи» уверенно оборонялся и реализовал свои моменты, воспользовавшись ошибками защиты калининградской команды. Хотя также были противоречивые судейские решения, которые повлияли на итог. В первом тайме у арбитров были поводы назначить пенальти в ворота сочинцев, а также отменить первый гол.

Так или иначе, результат не сильно огорчил Игнашевича. В послематчевом интервью он похвалил своих подопечных. Бывший защитник ЦСКА поделился мнением, что для дебюта в элитном дивизионе «Балтика» показала уверенную игру как в обороне, так и в атаке. Специалист подчеркнул, что свои голы она ещё забьёт.

В этом не возникает сомнений. За несколько неполных сезонов Игнашевич выкроил из «Балтики» команду, способную выйти в РПЛ. За 34 тура в минувшем розыгрыше Первой лиги она уступила только три раза. Калининградцам просто нужно некоторое время на адаптацию в новом, более сильном чемпионате. Ожидать от них сразу хороших результатов — наивно.

Поставить на победу «Крыльев Советов» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Команды находятся на абсолютно разном уровне. Подтверждает это история очных встреч. Лишь в одной из шести последних игр «Балтика» одержала победу. Также была одна ничья.

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Несмотря на серьёзные кадровые потери, у самарцев гораздо лучше комплектация состава. Кроме того, грядущий матч состоится на стадионе «Солидарность Арена». Для калининградцев игра станет второй за четыре дня на выезде. За 17 туров в минувшем розыгрыше Первой лиги они победили лишь семь раз в качестве гостей.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика» 26 июля 2023 года

«Крылья Советов» уверенно стартовали в новом сезоне, по делу обыграв на выезде сильного соперника. Хочется верить, что давние проблемы с завершением наконец-то перестанут им докучать. У «Балтики» гораздо меньше ресурсов. Для того чтобы конкурировать с другими командами РПЛ, им нужно время на освоение. История очных встреч и то, что предстоящая игра состоится в Самаре, указывает на победу подопечных Осинькина.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за коэффициент 1.98.

Экспресс с коэффициентом 9.80.

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Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 2.45.

Миранчук может остаться резервистом «Аталанты».

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика» с коэффициентом 2.75.