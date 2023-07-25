«Оренбург» — ЦСКА. Уход Медины стал проблемой Федотова

26 июля состоится матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА. Начало – в 16:15 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-синих: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно за 2.05. Успех оренбуржцев оценивается коэффициентом 3.60. Поставить на ничью предлагают за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА 26 июля 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Оренбург» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют оренбуржцы, сыграет коэффициент 1.32. Гол москвичей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА (26.07.2023)

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 26 июля 2023, среда. 16:15 МСК Оренбург Оренбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА состоится 26 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик». Павел Кукуян в 16:15 мск даст стартовый свисток. Под началом Марцела Лички «Оренбург» качественно преобразился. Тренерские амбиции привели чешского специалиста в московское «Динамо». На своё место чех порекомендовал Иржи Ярошика, и руководство прислушалось к его совету.

В прошлом сезоне оренбуржцы демонстрировали содержательный футбол в атаке, завершив чемпионат с топ-4 показателями нанесённых ударов по воротам и в створ, а также количеством забитых голов. Иржи Ярошик пока ничего не испортил. К слову, в своё время действующий тренер оренбуржцев играл за ЦСКА, выиграв Суперкубок России и став чемпионом. Именно от армейцев он перешёл в лондонский «Челси».

«Кальяри» арендовал бывшего форварда «Ростова» Шомуродова.

«Оренбург» демонстрировал стабильные результаты в предсезонных сборах и неплохо смотрелся в матче 1-го тура со «Спартаком». Оренбуржцы умело создавали пространство для развития позиционных атак и вели в счёте до 75-й минуты, но в итоге уступили красно-белым — 2:3, заметно просев под конец встречи.

ЦСКА завершил прошлый сезон с лучшим результатом за последние годы, за что болельщики клуба должны благодарить Владимира Федотова. Под началом 56-летнего специалиста красно-синие победили в Кубке России и финишировали на втором месте в чемпионате.

Федотов сумел наладить игру в завершающей стадии, подтянуть надёжность обороны и наладил качество выступлений на выездах. Армейцы имели третьи показатели интенсивности прессинга. Огромное влияние на эффективность в атаке оказывал Хесус Медина. В прошлом сезоне парагваец суммарно забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

«Динамо» согласно продать Арсена Захаряна в «Лацио» за € 14 млн.

Недавно армейцы лишились его подспорья. Второй игрок ЦСКА по показателю «гол+пас» перебрался в «Спартак». Также красно-синие усилили ещё одного конкурента — Марио Фернандеса переманил «Зенит». Ходят слухи, что ещё два футболиста стартового состава в шаге от перехода. Хорхе Карраскаля сватают в ПАОК, «Динамо» и «Васко да Гаму», а Бактиёра Зайнутдинова — в «Бешикташ».

Результаты предсезонных сборов посеяли зерно сомнений относительно турнирных перспектив армейцев. После победы над «Нефтехимиком» (4:0) они дважды в Братском кубке крупно проиграли московскому «Динамо» (0:5 и 3:6). Неудачный старт с поражения в Суперкубке от «Зенита» (0:0, 4:5 по пен.) и в РПЛ от «Урала» (1:2) лишь добавляет скепсиса.

«Оренбург» и ЦСКА провели 10 очных встреч. Москвичи записали в актив семь побед, и два матча закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 18:8 в пользу армейцев. Последняя личная встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 2:1 благодаря эффективной игре Хесуса Медины. Парагвайский полузащитник отдал две результативных передачи на Игоря Дивеева и Фёдора Чалова.

Кейн использует интерес «ПСЖ» в качестве давления на «Баварию».

ЦСКА учится играть без Медины, но получается плохо. «Оренбург» симпатично смотрелся в предсезонке и первом официальном матче под началом Иржи Ярошика, навязав достойную борьбу «Спартаку». Оренбуржцы по-прежнему опасны в атаке, и недооценивать их не стоит. Рекомендуем ставку «Оренбург» не проиграет за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА 26 июля 2023 года

«Оренбург», несмотря на смену тренера, уверенно смотрелся в предсезонке и оставил приятное впечатление по итогам матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком». Похоже, что Иржи Ярошик смог совладать с наследием Марцела Лички. ЦСКА подкосили кадровые потери. Федотову срочно нужно усиление. Сейчас у армейцев проблемы как в атаке, так и в обороне.

Ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 9.80.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика» с коэффициентом 2.75.

«Аль-Хиляль» предложил € 300 млн за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 2.45.

Миранчук может остаться резервистом «Аталанты».