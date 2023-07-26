«Ньюкасл» — «Челси». Почеттино вдохновил даже Мудрика?

27 июля состоится товарищеский матч «Ньюкасл» — «Челси». Начало игры — в 3:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «сорок» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» — «Челси» 27 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ньюкасл» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ньюкасл» — «Челси» (27.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но в Англии пока что царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящему розыгрышу АПЛ, команды принимают участие в товарищеских матчах. В одном из них 27 июля в США померяются силами «Ньюкасл» и «Челси». Начало игры — в 3:15 мск.

По итогам минувшего сезона «Ньюкасл» занял четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, на четыре очка опередив «Ливерпуль». Таким образом, он впервые за 20 лет получил путёвку в Лигу чемпионов. Кроме того, «сороки» добрались до финала Кубка лиги, уступив «Манчестер Юнайтед» (0:2).

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На протяжении всего минувшего сезона подопечные Эдди Хау демонстрировали слаженный командный футбол. За 38 туров в чемпионате Англии они пропустили лишь 33 мяча. Только «Манчестер Сити» может похвастаться подобной надёжностью в обороне. Сами чёрно-белые забили 68 голов.

Бóльшую часть из них соорудили Каллум Уилсон и Мигель Альмирон. Нападающий записал на свой счёт 18 мячей и пять результативных передач, а полузащитник отметился 11 голами и двумя голевыми пасами. Летние трансферы наверняка способствуют увеличению атакующей мощи «сорок».

Летом клуб точечно усилился, подписав опорного полузащитника «Милана» Сандро Тонали и результативного хавбека «Лестера» Харви Барнса. Покинул команду только Аллан Сент-Максимен. По информации СМИ, он перебрался в состав клуба из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

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«Челси» завершил минувший сезон далеко не так здорово, как «Ньюкасл». Он финишировал лишь на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Впервые за семь лет «аристократы» не примут участия в еврокубковых турнирах. За 38 туров они одержали лишь 11 побед и 11 раз сыграли вничью. Забили только 38 голов, в то время как сами пропустили 47.

На протяжении всего сезона «синие» испытывали большие проблемы, которые начались с того момента, как покинул клуб Роман Абрамович. Новые владельцы отправили в отставку Томаса Тухеля и потратили огромные деньги на новичков. Многим из них, в частности Михаилу Мудрику, так и не удалось адаптироваться к ритму АПЛ.

Летом «Челси» покинули ряд основообразующих футболистов, в частности Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Сесар Аспиликуэта, Калиду Кулибали и Кай Хаверц. На замену ушедшим футболистам «синие» подписали одного из лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги Кристофера Нкунку. Также руководство назначило на должность главного тренера Маурисио Почеттино.

В недавних товарищеских матчах обновлённые «аристократы» обыграли «Рексем» (5:0) и «Брайтон» (4:3). В последней встрече наконец-то забил за «Челси» Михаил Мудрик. Гол стал для него первым за 17 матчей в составе команды. Неужели Маурисио Почеттино сумел вдохнуть новую жизнь в команду? Как бы не так.

Крупная победа в игре с клубом из четвёртого по силе дивизиона Англии — не лучший показатель, а «чайки» проиграли лишь из-за удаления, которое получил на 60-й минуте центральный защитник Ян Паул ван Хекке. И даже в меньшинстве «Брайтону» удалось забить два мяча.

С обороной Почеттино срочно нужно что-то делать. Недавно получил серьёзную травму центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана. Он пропустит более семи месяцев из-за разрыва крестообразных связок. В совокупности с уходом Кулибали и Аспиликуэты это очень плохая новость для болельщиков. Если в атаке теперь почти порядок, то в защите — проходной двор.

Добавляет проблем то, что теперь у «синих» самый молодой состав в АПЛ. Средний возраст их футболистов составляет 23,8 года. На втором месте по данному показателю идёт как раз «Брайтон», в котором средний возраст игроков составляет 24,5 года. Нехватка опытных лидеров наверняка ещё даст о себе знать.

Как бы там ни было, так как предстоящий матч товарищеский, предлагаем не ставить на победу одной из команд. Наверняка Почеттино и Хау захотят поэкспериментировать, что непременно отразится на результате встречи. Думаем, лучше проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

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К тому же «Ньюкасл» много пропустил в трёх недавних товарищеских матчах, несмотря на то что в соперниках были не самые сильные команды. Сначала он победил «Гейтсхед» (3:2) и «Рейнджерс» (2:1), а затем сыграл вничью с «Астон Виллой» (3:3). Все встречи получились результативными и ознаменовались голами с обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч «Ньюкасл» — «Челси» 27 июля 2023 года

«Ньюкасл» выглядит намного предпочтительнее «Челси». Эдди Хау ещё в прошлом сезоне отладил все механизмы игры подопечных. Нынешним «аристократам» до этого далеко. Тем не менее так как это только товарищеский матч, наилучшим вариантом для ставки видится обе забьют и верх по голам. «Аристократы» начали нащупывать игру в атаке, но в обороне у них пока что большие проблемы. У чёрно-белых всё отлично с результативностью. В то же время во всех контрольных матчах на этих сборах они пропустили.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 35.12.

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