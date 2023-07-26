«Реал» — «МЮ». Беллингем и Маунт привыкают к ритму

27 июля состоится товарищеский матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 2.50. Успех «красных дьяволов» оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «МЮ» 27 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Реал» — «Манчестер Юнайтед» (27.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но в Англии и Испании пока что царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим розыгрышам своих первенств, команды принимают участие в товарищеском турнире Soccer Champions Tour. 27 июля в США померяются силами мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Это лето может стать одним из самых продуктивных для мадридского «Реала». Пусть его покинул многоопытный лидер — Карим Бензема. Нападающий перебрался в состав клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Зато взамен «сливочные» приобрели двух молодых талантов — Джуда Беллингема и Арду Гюлера.

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Кроме того, «галактикос» близки к подписанию звёздного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. 24-летний форвард отказался продлевать соглашение со своим нынешним клубом. Парижане, в свою очередь, не хотят отпускать его следующим летом бесплатно в качестве свободного агента. Они планируют либо продать игрока сейчас, либо продлить сотрудничество ещё на один сезон.

От последнего варианта Мбаппе отказывается наотрез, равно как и от переезда в Саудовскую Аравию. «ПСЖ» отстранил его от сборов в Японии и выставил на трансфер. Недавно появилась информация о том, что «Реал» сумел найти необходимую для подписания Килиана сумму. Сделка может быть закрыта в первую неделю августа.

Карло Анчелотти пора готовиться к пополнению состава? Пока что дела у итальянского специалиста идут хорошо. В недавнем товарищеском матче его подопечные обыграли «Милан» (3:2). Опытный специалист постепенно готовит команду к новому сезону, наигрывая новобранцев и свежую стратегию игры.

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После ухода Карима Бензема мадридцы перестроились на схему с двумя нападающими. Наблюдать за таким построением непривычно. Кроме того, во встрече с «Миланом» оно было не особенно эффективно. Все три мяча «россонери» пропустили не столько из-за классной игры соперника, сколько из-за грубых индивидуальных ошибок.

«Манчестер Юнайтед» в это межсезонье провёл гораздо больше товарищеских матчей, чем мадридский «Реал». Во всех он одержал победы, порадовав своих болельщиков отменным контролем мяча. Сначала «красные дьяволы» обыграли «Лидс» (2:0), «Лион» (1:0), а затем «Арсенал» (2:0).

Эрик тен Хаг продолжает улучшать глубину состава и рисунок футбола «Манчестер Юнайтед». Голландский специалист пробовал использовать своих подопечных на непривычных позициях, а также выделял очень много игрового времени совсем молодым спортсменам. Многие из них проявили себя очень здорово.

Благодаря тен Хагу «МЮ» стремительно прогрессирует. Единственное, что плохо — он по-прежнему не обзавёлся качественным центрфорвардом. Вместо этого манкунианцы подписали двух полузащитников — Мэйсона Маунта и Софьяна Амрабата. Усиления перспективные, но в средней линии начинает становиться тесно.

Впрочем, это уже вопрос не к тен Хагу. Наставник заслуживает особой похвалы. Благодаря его стараниям здорово прибавили практически все игроки «красных дьяволов». Особый индивидуальный прогресс прослеживается у одного из лидеров манкунианцев — Маркуса Рашфорда.

За 56 матчей в прошлом сезоне во всех официальных турнирах в составе «Манчестер Юнайтед» Рашфорд забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач. Вероятнее всего, порадует результативностью он и в предстоящем матче. Так как это контрольная игра, наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

Совсем не против такого исхода история очных встреч. Во всех шести последних матчах забивали обе команды. В четырёх из них сыграл верх по голам. Мадридцы за 38 туров в минувшем розыгрыше Ла Лиги забили целых 75 мячей. Манкунианцы за 38 туров в АПЛ забили поменьше — 58 голов, но не стоит забывать, что конкуренция в первенстве у них на порядок выше.

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Результаты товарищеских встреч мало кого заботят. Игра молодых футболистов и новобранцев, а также взаимодействие команд на поле в целом — вот чем в первую очередь интересна любителям футбола предстоящая встреча. Впрочем, пристально за ней наверняка будет следить Килиан Мбаппе.

Прогноз и ставки на матч «Реал» — «Манчестер Юнайтед» 27 июля 2023 года

Предстоящая встреча наверняка получится результативной. Несмотря на отсутствие топовых центрфорвардов, в недавних товарищеских встречах обе команды забили много голов. История очных встреч, статистика и статус встречи предвосхищают большое количество мячей, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 35.12.

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