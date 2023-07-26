«Арсенал» — «Барселона». Новички Артеты или опыт Хави?

27 июля состоится матч предсезонного турнира Soccer Champions Tour «Арсенал» — «Барселона». Начало игры — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «канониров»: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Шансы каталонцев оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Барселона» 27 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют лондонцы, сыграет коэффициент 1.16. Гол каталонцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч Soccer Champions Tour «Арсенал» — «Барселона» (27.07.2023)

В ожидании наступления нового сезона европейские клубы проводят товарищеские матчи, а некоторые даже участвуют в предсезонных турнирах. Например в США прохоит Soccer Champions Tour. 27 июля 2023 года «Арсенал» на стадионе «Соу-Фай» в Ингвуде будет играть с «Барселоной». Начало встречи запланировано на 5:30 мск.

«Арсенал» очень продуктивно проводит это межсезонье как в контрольных матчах, так и трансферах. Команда усилилась благодаря переходам Деклана Райса из «Вест Хэма», Кая Хаверца из «Челси» и Юрриена Тимбера из «Аякса». Все футболисты молодые и перспективные. Радует, что руководство «канониров» смотрит далеко вперёд и делает ставку на прогресс.

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Артете предстоит проделать много работы, чтобы подготовить команду и всех новичков к предстоящему сезону АПЛ и Лиге чемпионов. В минувшем розыгрыше «Арсенал» мог стать чемпионом, если бы не смазал концовку и не упустил лидерство, позволив «Ман Сити» обойти себя.

Пока одни команды омолаживаются и смотрят в будущие, другие продолжают делать ставку на футболистов, приближающихся к закату карьеры. Одним из таких клубов является как раз «Барселона». Не так давно Хави объявил о трансфере Ориоля Ромеу, заверив президента, что 31-летний футболист окажется полезным в новом сезоне. Также к составу каталонцев присоединился в качестве свободного агента Илкай Гюндоган. Немцу уже 32 года, но вместе с «Ман Сити» он стал обладателем требла.

«Барселона» провела только один товарищеский матч – с японским «Кобе». Каталонцы одержали победу со счётом 2:0. Также у сине-гранатовых была запланирована встреча с «Ювентусом», но она не состоялась. Судя по информации, подопечные Хави отравились и не смогли выйти на поле, а матч был отменён.

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На этот раз такой проблемы быть не должно. Пресс-служба «Барсы» опубликовала фото, на котором вся команда занимается в тренажёрном зале Лос-Анджелеса и готовится к предстоящей встрече с «Арсеналом». После этого футболисты должны провести заключительную тренировку на местном поле.

«Канониры» отыграли четыре контрольных матча. Сначала было два ничейных результата с одинаковым счётом 1:1 – с «Уотфордом» и «Нюрнбергом». Затем лондонцы одержали крупную победу над сборной МЛС – 5:0. В последней встрече они потерпели поражение от «МЮ» — 0:2. Уже дебютировали все трое новичков, а кое-кто даже отличился. В игре со сборной МЛС гол забил Кай Хаверц.

У «Барсы» очень хорошая статистика очных встреч с «Арсеналом». Она побеждала лондонцев в четырёх последних матчах. Каждый раз каталонцы забивали не меньше 1.5 мяча. Вот только было это времена совершенно другого состава сине-гранатовых. Мы считаем, что у «канониров» больше шансов на победу. Они провели больше контрольных игр, усилились молодёжью, а каталонцы недавно оправились от проблем со здоровьем.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Барселона» 27 июля 2023 года

Ради таких матчей можно просыпаться рано утром. Подопечные Артеты постепенно набирают форму, тренер внедряет новичков в состав и распределяет между ними роли. Команда должна быть в лучшем тонусе, ведь провела четыре контрольные встречи. «Барселона» не смогла сыграть с «Ювентусом» из-за отравления футболистов, и неизвестно, в каком состоянии подходит к матчу. Предлагаем ставку на победу «канониров» за 2.25.

Ставка: победа «Арсенала» за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 35.12.

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