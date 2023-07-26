«Будё-Глимт» — «Богемианс». Никита Хайкин поймает кураж

27 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Будё-Глимт» – «Богемианс». Начало — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение норвежскому клубу: коэффициент на его победу составляет 1.33, а на чешскую команду можно поставить за 8.50. Ставки на ничью принимают за 5.80.

Лучшие прогнозы на Лигу конференций.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Богемианс» 27 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Будё-Глимт» – «Богемианс» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.95. Ставку на победу норвежского клуба с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 8.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Богемианс» (27.07.2023)

27 июля «Будё-Глимт» принимает на стадионе «Аспмюра» «Богемианс» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

В воскресенье хозяева продолжили доминировать в чемпионате Норвегии, разгромив «Саннефьорд» со счётом 5:2. Подопечные Кнутсена выиграли три матча подряд в домашней лиге. Они имеют девятиочковый отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице.

Месси помог установить рекорд «Интер Майами».

Тем временем «Богемианс» начал сезон в чемпионате Чехии, выиграв у «Пардубице» со счётом 1:0. Такого результата удалось достичь благодаря прекрасной предсезонной подготовке, в ходе которой клуб выиграл четыре из шести товарищеских матчей, уступив один раз.

Это первая встреча между этими командами в истории. «Будё-Глимт» не проигрывает в шести последних встречах, победив в пяти из них. Кроме того, «свёрла» провели 12 домашних матчей без поражений, выиграв восемь из них.

Обе команды находятся в отличной форме в последнее время, поэтому может получиться упорная борьба на острие атаки. «Будё-Глимт» имеет преимущество домашней арены, поэтому должен одержать ключевую победу в первом матче. Никита Хайкин вновь займёт место в воротах.

Марио Фернандес: готов к давлению в матче с ЦСКА.

Российский голкипер проводит великолепный сезон. За 16 встреч в шести он отыграл «на ноль». Команда уже вкатилась в ритм, в тот момент когда соперник провёл всего одну официальную встречу в чемпионате Чехии. Можно рассчитывать на победу без пропущенного гола.

Предлагаем поставить на сухую победу «Будё-Глимт» с коэффициентом 2.40 по линии «Фонбет». Никита Хайкин будет на кураже и сможет сдержать атаки чешского клуба, которые не покажутся агрессивными. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: сухая победа «Будё-Глимт» за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 15.12.

Чернышов назвал Халка совершенным футболистом уровня Холанда.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.60.

«Ливерпуль» может заплатить € 60 млн за полузащитника «Саутгемптона» Лавиа.

Прогноз на матч ПАОК — «Бейтар» с коэффициентом 2.25.