«Бешикташ» — «Тирана». Абубакар держит планку

У «чёрных орлов» есть на кого положиться.

27 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Бешикташ» – «Тирана». Начало — в 21:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение турецкому клубу: коэффициент на его победу составляет 1.25, а на «Тирану» можно поставить за 12.0. Ставки на ничью принимают за 5.80.

Лучшие прогнозы на Лигу конференций.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Бешикташ» — «Тирана» 27 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Бешикташ» – «Тирана» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.35. Ставку на победу турецкого клуба с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Бешикташ» — «Тирана» (27.07.2023)

27 июля «Бешикташ» примет «Тирану» на «Водафон Парк» в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций.

«Чёрные орлы» — новички ЛКФ. Они впервые участвуют в этом турнире. Пропуск во второй квалификационный раунд был получен благодаря тому, что клуб занял третье место в турецком чемпионате. Но это не значит, что они новички в еврокубках. На счету «Бешикташа» 244 матча в соревнованиях данного уровня.

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Турки начинают свою кампанию в отличной форме. Они не проигрывают в последних 20 встречах. В недавних товарищеских матчах обыграли «Страсбург» (2:1) и «Мезёкёвешд» (4:0). Однако три важнейших игрока, включая Дженка Тосуна, не примут участия в этом матче из-за травм.

В первом отборочном раунде «Тирана» прошла «Динамо» Батуми и вышла во второй раунд. Дома албанская команда сыграла вничью со счётом 1:1, но в ответной встрече одержала победу — 2:1. Она участвует в квалификации Лиги конференций во второй раз после того, как в прошлом году выбыла на этой же стадии.

Гости провели в предсезонке только один товарищеский матч, обыграв македонский клуб «Струга» со счётом 2:1. Перед игрой в Стамбуле «Тирана» будет уверена в своей выездной победе. В последних четырёх встречах в гостях во всех соревнованиях она не уступала, забив семь мячей при трёх пропущенных.

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В связи с травмой Дженка Тосуна на поле в составе «Бешикташа», скорее всего, выйдет камерунский игрок Венсан Абубакар. В прошлом сезоне на счету этого дуэта 15 и 13 голов соответственно. Однако ожидается, что в скором времени Тосун вернётся на поле и вновь будет играть в полную силу.

Нападающий «Тираны» Флорент Хасани в прошлом сезоне возглавил албанский чемпионат с 16 голами. Ходили слухи, что он покинет команду, но в итоге спортсмен остался.

«Бешикташ» подходит к матчу в качестве фаворита, основываясь на своей форме и преимуществе домашнего поля. Вполне оправданно! «Чёрные орлы» идут с продолжительной серией без поражений. Предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-2) за 2.20. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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