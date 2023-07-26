«Брюгге» — «Орхус». Роман Яремчук не приносит пользы

Украинский футболист не оправдывает ожиданий. Голы команды давно забиваются без него, и это тот случай.

27 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Брюгге» – «Орхус». Начало — в 21:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение бельгийскому клубу: коэффициент на его победу составляет 1.62, а на успех датской команды можно поставить за 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Лучшие прогнозы на Лигу конференций.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Брюгге» — «Орхус» 27 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Брюгге» – «Орхус» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.97. Ставку на победу бельгийского клуба с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 7.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Брюгге» — «Орхус» (27.07.2023)

В четверг на стадионе «Ян Брейдель» «Брюгге» принимает «Орхус» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

В прошлом сезоне чёрно-синие выглядели плохо, заняв четвёртое место в бельгийской лиге, которое оказалось самым низким для клуба за последние десять лет. В общей сложности «Брюгге» выиграл 16 матчей из 34 туров и набрал 59 очков.

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В борьбе за четвёрку сильнейших он 11 раз сыграл вничью и семь раз уступил, а также на 13 очков отстал от идущего первым «Антверпена», одержав на шесть побед меньше.

В двух предсезонных товарищеских матчах «Брюгге» уступил «Зюлте-Варегем», «Фейеноорду» и «АЗ Алкмар», но при этом сумел одержать победу над «Беерсхотом» со счётом 3:0 и обыграл «Гоу Эхед Иглс» — 2:1.

Сезон бельгийской Про-лиги завершился всего шесть недель назад: в шести последних матчах чемпионата клуб одержал всего две победы, обыграв «Юнион» (3:1) и «Антверпен» (2:0).

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Что касается «Орхуса», то он только что начал новый сезон в датской Суперлиге, обыграв в 1-м туре «Вайле» со счётом 1:0.

В прошлом сезоне «белые» заняли третье место в лиге, выиграв 14 матчей из 32 в сезоне-2022/2023 при девяти поражениях. Клуб забил 42 гола и пропустил 31, но в целом это был хороший сезон.

По-прежнему остаётся в составе «Брюгге» Роман Яремчук, но пользы никакой не приносит. В прошлом сезоне за 23 встречи в чемпионате Бельгии он забил два мяча и отдал два ассиста. Бóльшую часть концовки он проводил на скамейке запасных. Принимал украинец участие в каждом из четырёх товарищеских матчей – безрезультативно.

«Брюгге», скорее всего, победит в этой игре, так как стремится закрыть неудачный сезон в чемпионате Бельгии. Лига конференций отлично подходит для этого. Но нет сомнений, что датский клуб даст отпор. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча – это две результативные команды из первенств, в которых предпочитают атаковать.

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