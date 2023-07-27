Дастин Порье — Джастин Гэтжи. Масвидаль ближе к истине

Хорхе заявил, что Бриллиант изобразит картину Пикассо на лице Хайлайта. Бой будет что надо!

Этого поединка ждали все! История очных встреч соперников насчитывает один бой, в котором Дастин Порье одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде. 30 июля Джастину Гэтжи выпадет шанс взять реванш. Кому из бывших временных чемпионов UFC в лёгком весе удастся выиграть пояс BMF?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Изначально ходили слухи, что бой между Порье и Гэтжи будет носить статус претендентского. Однако право побиться за главный титул с Исламом Махачевым получил Чарльз Оливейра, относительно недавно выигравший у Дастина и Джастина.

Когда бой Дастин Порье — Джастин Гэтжи

В ночь с 29 на 30 июля мск в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в главном поединке которого сразятся рейтинговые американские бойцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи.

Во сколько начало боя Порье — Гэтжи

Бой между Дастином Порье и Джастином Гэтжи начнётся не раньше 6:30 мск 30 июля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Порье — Гэтжи, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Дастином Порье и Джастином Гэтжи можно посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Дастин Порье — Джастин Гэтжи

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Дастину Порье. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.66. Шансы Джастина Гэтжи оценили коэффициентом 2.30. Поставить на ничью можно с коэффициентом 70.0.

Прогноз на бой Дастин Порье — Джастин Гэтжи

За последние пять поединков Дастин Порье проиграл только Чарльзу Оливейре (в третьем раунде удушающим приёмом). Победил он Дэна Хукера (единогласным решением), дважды Конора Макгрегора (технический нокаут и остановка врачом), и, наконец, Майкла Чендлера (удушающим приёмом).

В преддверии предстоящего поединка Порье справедливо считается фаворитом. У него невероятная ударная техника. Недавно перспективный российский боец Арман Царукян отметил, что у Дастина лучший бокс. Он подчеркнул, что если Гэтжи будет драться в стойке, то никогда не победит соотечественника.

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Того же мнения придерживаются многие другие известные бойцы, в том числе Хорхе Масвидаль. Бывший боец UFC рассказал, что у Дастина есть несколько приёмов, которые на тренировках выглядели очень убедительно. В дополнение он поделился мнением, что Порье нарисует картину Пикассо на лице Гэтжи.

Что ж, Дастин и вправду очень хорош и имеет массу преимуществ над Гэтжи. Он обладает большим мастерством. Но в то же время у Бриллианта есть одна слабая сторона — партер. Не сказать, что в данном компоненте он совсем плох, но для Гэтжи этот недостаток соперника является одним из наиболее очевидных вариантов победить.

У Джастина есть в арсенале плотный удар. Ему достаточно попасть несколько раз для того, чтобы нанести большой урон сопернику. Однако Порье в данном компоненте ничем не уступает, а в чём-то даже превосходит Гэтжи.

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Всего в UFC Порье провёл уже 25 боёв, в которых одержал 19 побед. Джастин Гэтжи обладает меньшим опытом выступлений в лучшем промоушене ММА. На счету Хайлайта только 10 боёв в организации. Побед шесть. Помимо Бриллианта, проиграл он Эдди Альваресу, Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре (удушающим приёмом в первом раунде).

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выделил три ключа для Гэтжи в реванше с Порье. Сехудо отметил, что Джастину нужно сосредоточиться на работе ногами, найти вариант, при котором он будет защищён во время удара ногой, а также контролировать агрессию.

По мнению Сехудо, если Гэтжи правильно распределит энергию на пять раундов, то хорошо себя покажет. Возможно, Джастин прислушается к совету бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. Однако даже при таком раскладе шансы Хайлайта на успех, на наш взгляд, невелики.

На что ставить?

Дастин Порье гораздо более опытный и мастеровитый боец, чем Гэтжи. Думается, он учтёт те факторы, за счёт которых Джастин может выиграть, и попросту их ликвидирует. Поставить на победу Бриллианта можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

В пользу победы Порье свидетельствует практически всё. К бою он подходит в хорошем тонусе, с победами в четырёх из пяти последних поединков. Масвидаль поделился мнением, что Дастин многих удивит новыми приёмами, отточенными на тренировках. Хорхе подчеркнул, что люди будут шокированы. Надеемся, всё будет именно так, как он сказал.

Ставка: победа Дастина Порье за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 15.12.

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