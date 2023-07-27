Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс. Праздник бокса и неожиданная развязка

Ночью 30 июля в Лас-Вегасе пройдёт грандиозный боксёрский вечер. В главном событии сойдутся два непобеждённых чемпиона Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Поединок определит абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Ориентировочное начало боя — в 6:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Эксперты отдают преимущество Кроуфорду и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.64. На победу Спенса дают 2.47. Ставки на то, что бой закончится ничьей, принимаются с коэффициентом 16.0.

Где покажут бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Кроуфорд — Спенс на территории России нет.

Прогноз и анализ на бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс

Трудно представить более ожидаемое событие в профессиональном боксе за последние годы, чем встреча Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса. Их пытались свести около пяти лет, но постоянно что-то мешало. Сейчас все преграды уже позади, и ничто не препятствует определить сильнейшего боксёра в полусреднем весе.

Кроуфорд дерётся в профессионалах с 2008 года. Любительская карьера у него была насыщенной, но признание он заработал позже. В 2013 году Теренс удачно вышел на коротком уведомлении с Брейдисом Прескоттом, уверенно победил его решением судей и начал подниматься к вершинам.

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Спустя год Теренс отобрал титул WBO в лёгком весе у Рики Бёрнса, дважды защитил его и поднялся в следующую категорию. В первом полусреднем Кроуфорд начал с нокаута Томаса Дюлорме и выиграл вакантный пояс. Вскоре спортсмен стал абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории.

С 2018 года началось восхождение Кроуфорда в полусреднем весе. Он с ходу отобрал титул WBO у Джеффа Хорна и до сих пор удерживает его, проведя уже шесть защит. К поединку со Спенсом Кореш подходит на серии из 10 побед нокаутом подряд, последним, кто смог дойти с ним до решения, был Виктор Постол ещё семь лет назад. Всего у Кроуфорда 39 побед при 30 нокаутах.

У Спенса цифры не менее впечатляющие – 28 побед, 22 нокаутом, при том, что свой путь в профессионалах он начал на четыре года позже. Эррол трижды выигрывал чемпионат США в полусреднем весе, один раз турнир «Золотые перчатки», ездил на Олимпийские игры в 2012 году, но дошёл там только до четвертьфинала.

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В профессионалах Спенс свой первый титул выиграл в 2017 году, когда нокаутировал Келла Брука. Спустя два года добавил к нему ещё один, выиграв у Шона Портера, а потом нокаутировал Йордениса Угаса. Тем самым Эррол собрал все пояса, кроме одного, который сейчас находится в руках Теренса Кроуфорда.

Нас ждёт бой разных стилей, каждый из боксёров невероятно хорош, но по-своему. Кроуфорд более техничный, думающий и универсальный. При этом Теренс обладает от природы мощным ударом, которого определённо стоит побаиваться здоровяку Спенсу. Тот, в свою очередь, очень хорош на ногах, мощно прессингует, классический боксёр-панчер.

Можно предположить, что Спенс в привычной манере будет давить, а Кроуфорд – больше работать от соперника. Оба будут в меру осторожными, и есть вероятность, что бой пройдёт всю дистанцию. Тут преимущество будет уже у Спенса, за счёт агрессии он может больше понравиться судьям.

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Конечно, в поединке между боксёрами такого уровня всё может решить один удар, и тогда большинство раскладов сразу пройдут мимо. Но мы всё же рискнём и поставим на физическую силу, мощь и габариты Спенса, а не на технику и боксёрский IQ Кроуфорда.

Ставка: победа Эррола Спенса решением судей за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 15.12.

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