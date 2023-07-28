Роман Копылов — Клаудио Рибейро. Мастер рукопашного боя себя покажет

Ночью 30 июля пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В нём в главном бою вечера встретятся рейтинговые легковесы Дастин Порье и Джастин Гэтжи, они оспорят пояс BMF, который остался вакантным после ухода на пенсию Хорхе Масвидаля. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск. Также пройдёт поединок между Романом Копыловым и Клаудио Рибейро, на который мы обратим внимание.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По какому каналу покажут бой Копылов — Рибейро, где смотреть прямой эфир

Бой в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Роман Копылов — Клаудио Рибейро

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом Романа Копылова. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.44. Шансы Клаудио Рибейро оценили коэффициентом 2.66. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 51.0.

Прогноз на бой Роман Копылов — Клаудио Рибейро

Романа Копылова с юности считали талантливым парнем и отмечали его заслуги в единоборствах. Упорство на тренировках и прекрасные физические данные спортсмен конвертировал в три титула чемпиона мира по рукопашному бою.

С таким резюме только вопросом времени было, когда Роман переориентируется на профессиональный спорт и окажется в ММА. Его карьера началась в 2016 году, но не в самых престижных промоушенах. Врождённое упорство и вера в собственные силы помогли бойцу добраться до UFC.

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Дебют оказался не из лучших — Копылов не справился с волнением и проиграл более опытному сопернику Карлу Роберсону. Однако не в правилах россиянина было отступать перед временными трудностями. Он сделал акцент на работе в стойке. Невероятно, но за короткий отрезок времени Роман превратился в жёсткого нокаутера с убойной правой и мастерским подключением лоу-киков.

Апогеем его карьеры в UFC стал январский бой с американцем Пунахеле Сориано. Россиянин наносил большое количество ударов, а во втором раунде судья остановил бой, резонно опасаясь за здоровье американца.

После этой победы Копылов совершенно объективно рассчитывал на то, что получит ещё один поединок UFC от Даны Уайта. 30 июля Роман может закрепиться в промоушене, если победит южноамериканца Клаудио Рибейро.

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Бразилец выступает в качестве профессионального бойца с 2017 года. За это время он успел доказать свой высокий уровень подготовки и умение биться до упора в местных промоушенах. Его зрелищная манера боя нравится зрителям.

В UFC Рибейро провёл два поединка. Пока на его счету всего одна победа — над Джозефом Холмсом техническим нокаутом. А также поражение в поединке с Абдулом Альхассаном.

Роман Копылов и Клаудио Рибейро исповедуют схожую манеру ведения боя. Они стараются подавить инициативу соперника и диктовать свои условия в октагоне мощными ударами. Россиянин гораздо более подкован в плане тактики и тайминга, в пользу бразильца — природная тягучесть и пластичность.

На что ставить?

Копылов и Рибейро предпочитают не работать в партере. Им больше подходит действовать в стойке, но тут у россиянина преимущество в технике. Его защита гораздо надёжнее, чем у бразильца. Тот старается выигрывать за счёт размена, а Копылов умеет давить соперника на безопасной дистанции.

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Россиянин предельно мотивирован на этот бой. Он постарается спокойно раскачивать соперника на дистанции, выжидая момент для нанесения серии ударов. А в том, что Клаудио устанет ждать и пойдёт вперёд без подготовки, нет никаких сомнений. Вот и поставим на победу Копылова нокаутом за коэффициент 1.96.

Ставка: победа Романа Копылова нокаутом за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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