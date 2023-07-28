Деррик Льюис — Маркос Рожерио де Лима. Чёрный зверь стал предсказуемым

Карьера 38-летнего американца близится к завершению. Доверие со стороны Даны Уайта тут не поможет.

На 30 июля запланировано множество интересных боёв. В одном из них померяются силами Деррик Льюис и бразильский боец Маркос Рожерио де Лима. Американец дважды был претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, но упустил свои шансы. Сейчас его карьера идёт под откос. Удастся ли реабилитироваться?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Деррик Льюис — Маркос Рожерио де Лима

Бой между Дерриком Льюисом и Маркосом Рожерио де Лимой состоится 30 июля 2023 года на «Вивинт Арене» (Солт-Лейк-Сити, США).

Во сколько начало боя Льюис — де Лима

Бой между Дерриком Льюисом и Маркосом Рожерио де Лимой начнётся не раньше 5:00 мск 30 июля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Льюис — де Лима, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Дерриком Льюисом и Маркосом Рожерио де Лимой можно посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Деррик Льюис — Маркос Рожерио де Лима

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Маркосу Рожерио де Лиме. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.60. Шансы Деррика Льюиса оценили коэффициентом 2.40. Поставить на ничью можно с коэффициентом 80.0.

Прогноз на бой Деррик Льюис — Маркос Рожерио де Лима

На профессиональном уровне Деррик Льюис провёл 38 поединков, в которых одержал 26 побед. Чёрному зверю удавалось выиграть у таких крепких соперников, как Дамиан Грабовски, Александр Волков, Габриэль Гонзага, Рой Нельсон, Александр Олейник и Шамиль Абдурахимов. Бóльшую часть побед он одержал нокаутом.

Стоит ли говорить, что сильной стороной массивного американца являются мощнейшие удары? Именно за счёт наличия невероятной нокаутирующей мощи он дважды претендовал на звание чемпиона UFC в тяжёлом весе. Вот только в поединках с более техничными и разносторонними бойцами её оказалось недостаточно.

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Кроме того, соперники привыкли к примитивной стратегии Льюиса, заключающейся в сближении и выжидании шанса нанести точный нокаутирующий удар. Также им удалось выявить главную слабость Чёрного зверя — полное отсутствие навыков борьбы. Теперь он не выглядит таким устрашающим, как раньше.

Похоже, карьера американца близится к завершению. Во-первых, ему уже 38 лет. Во-вторых, за последние пять боёв Деррик победил только Криса Дакаса. Нокаутом он уступил Сирилю Гану, Таю Туивасе и Сергею Павловичу. Удушающим приёмом Льюис проиграл Сергею Спиваку.

Президенту UFC Дане Уайту очень импонирует Льюис. В этом он признался в недавнем интервью. Уайт отметил, что Деррик никуда не денется. Однако хорошо ли это для самого бойца, идущего на серии из трёх поражений? За его здоровье, в частности эмоциональное, начинают возникать поводы беспокоиться.

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Маркос Рожерио де Лима подходит к предстоящему поединку в гораздо лучшем тонусе и наверняка с бóльшей уверенностью в собственных силах, чем Чёрный зверь. За последние пять боёв он проиграл только Благою Иванову (единогласным решением судей).

Победил бразилец Мориса Грина (единогласным решением), Бена Ротуэлла (технический нокаут), Андрея Орловского (удушающим приёмом) и Вальдо Кортес-Акосту (единогласным решением). Соперники были не из самых сильных, но внимания заслуживает другое.

Победы Маркос Рожерио одерживал различными способами (решением, нокаутом и удушающим приёмом). Он хорош как в партере, так и в стойке. У бразильца за спиной хорошая школа кикбоксинга. У него более богатый арсенал, чем у Деррика Льюиса. Если бой не закончится нокаутом, то американец наверняка уступит решением судей.

На что ставить?

Когда-то Деррик Льюис внушал страх в сердца своих соперников. Его мощный удар отправлял в нокаут одного крепкого бойца за другим, и мало кто знал, что с этим делать. Однако те времена прошли. Мощь и сила Чёрного зверя никуда не делись, но его хорошо изучили и нашли ахиллесову пяту.

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Поставить на успех Маркоса Рожерио можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Грандиозных побед у бразильца практически нет, но его стиль более разнообразен и эффективен, нежели у Деррика. Также у де Лимы гораздо лучше результаты выступлений в последних пяти боях. В то, что он выиграет, верится больше.

Ставка: победа Маркоса Рожерио де Лимы за 1.60.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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