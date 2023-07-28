Дастин Порье — Джастин Гэтжи. Один удар может изменить всё

Ночью 30 июля пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В нём в главном бою вечера встретятся рейтинговые легковесы Дастин Порье и Джастин Гэтжи, они оспорят пояс BMF, который остался вакантным после ухода на пенсию Хорхе Масвидаля. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой UFC 291 Дастин Порье — Джастин Гэтжи

Эксперты отдают преимущество Порье и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.67. На победу Гэтжи дают 2.29. Ставки на то, что бой закончится ничьей, принимаются с коэффициентом 50.0.

Где покажут бой Дастин Порье — Джастин Гэтжи

Турнир UFC 291 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Прогноз и анализ на бой UFC 291 Дастин Порье — Джастин Гэтжи

Бой за пояс BMF очень пафосное событие, но сомнительное в спортивном плане. И всё же пропускать его явно не стоит, скучных бойцов к нему не допускают, и зрелище зрителям будет обеспечено. Достаточно вспомнить, что предыдущую встречу Дастина Порье и Джастина Гэтжи многие авторитетные издания признали боем года.

Было это пять лет назад, тогда оба бойца набирали обороты и считались претендентами на титул. Порье нокаутировал Джастина в четвёртом раунде, потом повторил этот трюк с Эдди Альваресом и решением судей победил Макса Холлоуэя, завоевав временный титул. Стать полноценным чемпионом Дастину помешал Хабиб, задушивший его в третьем раунде.

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Гэтжи после поражения Бриллианту горевал недолго. Он вышел на серию из четырёх побед подряд, тоже стал временным чемпионом, но чуть позже. После этого Джастин дрался реже обычного, но смог ещё раз оспорить чемпионский пояс, правда, снова неудачно.

В бою с Чарльзом Оливейрой американец был не похож сам на себя и проиграл даже быстрее, чем Хабибу. Тогда показалось, что Гэтжи уже израсходовал себя и больше шансов на титул у него не будет. Через год Джастина свели с многообещающим Рафаэлем Физиевым, видимо, желая включить того в чемпионскую гонку, но Хайлайт спутал все карты матчмейкерам.

Он отлично проявил себя в бою с Физиевым, меньше шёл в бездумную рубку, работал чётко по плану, смог уверенно забрать победу и сохранить своё место в элите UFC. Порье тем временем дважды побил Конора Макгрегора, неплохо заработав на этом, и тоже неудачно подрался с Оливейрой в бою за титул.

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Пока не совсем понятно, что получит победитель этого поединка, кроме пояса BMF, и приблизит ли это его к титульному бою в лёгком весе. Если Махачев снова побьёт Оливейру, то очень может быть, что Гэтжи или Порье получат новый шанс, ведь никто из них с действующим чемпионом ещё не дрался.

Да, Порье дважды проехался по Конору и недавно задушил Майкла Чендлера, но Хайлайт гораздо опаснее этих соперников. Он стал развиваться, больше думать о времени боя, наконец начал подключать борьбу, но не отказался и от привычной бескомпромиссной рубки.

А вот Порье, похоже, заржавел после хороших заработков и боёв со звёздами. С возрастом Бриллиант уже начал терять в подвижности и скорости, а это был его главный козырь, за счёт которого он нокаутировал Гэтжи. Хайлайт временами может неприятно удивить, и в технике он уступает сопернику, но зато он стал опытнее, разностороннее. Поэтому поставим на Джастина за 2.29.

Ставка: победа Джастина Гэтжи за 2.29.

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