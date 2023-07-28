«Кавасаки» — «Бавария». Никакой пощады от Томаса Тухеля

29 июля состоится товарищеский матч «Кавасаки Фронтале» — «Бавария». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами мюнхенцев: поставить на победу «красных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Шансы японского клуба оценили в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кавасаки Фронтале» — «Бавария» 29 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Кавасаки Фронтале» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.70. Если забьют мюнхенцы, сыграет коэффициент 1.01. Гол японцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Кавасаки Фронтале» — «Бавария» (29.07.2023)

В Европе полным ходом идут подготовка к новому сезону и трансферная кампания. 29 июля «Бавария» на стадионе «Японский национальный» будет играть с «Кавасаки Фронтале» в товарищеском матче. Начало встречи запланировано на 13:00 мск. На что может рассчитывать клуб из Японии?

Джей-лига в самом разгаре, поэтому местные клубы находятся в отличной форме. «Кавасаки» в последней встрече чемпионата Японии сыграл вничью с возглавляющим турнирную таблицу «Кобе» — 2:2. Команда располагается на седьмой строчке, отставая от зоны квалификации в Лигу чемпионов АФК на семь очков.

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«Кавасаки» идёт с серией из четырёх встреч без поражений, одержав за этот отрезок три победы. Клуб обыграл «Иокогаму Ф. Маринос» со счётом 3:0, затем в Кубке Японии прошёл «Мито» — 2:1 и в Джей-лиге победил «Иокогаму» — 1:0. Лучше всего команда выступает на домашнем стадионе, где беспроигрышная серия насчитывает уже семь матчей, а победная — шесть игр. За это время «Кавасаки» не пропускал более одного мяча.

«Бавария» готовится к новому сезону весьма продуктивно. По-прежнему руководство ведёт переговоры по поводу трансфера Гарри Кейна, но пока безуспешно. Недавно президент клуба высказался, что английский нападающий мог принести пользу не только «красным», но и всей Бундеслиге. В его словах есть правда.

На пути к трансферу в Саудовскую Аравию Садио Мане, который не смог стать неотъемлемой частью команды в прошлом сезоне. «Аль-Наср» уже включил его даже в заявку на Кубок арабских чемпионов. В свою очередь, руководство мюнхенцев высказалось, что в курсе ситуации. Также появилась информация, что «Интер» готовит предложение по трансферу Яна Зоммера.

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«Бавария» провела два товарищеских матча, а результатом в первой игре вызвала удивление. Команда встретилась с участником региональной лиги «Роттах-Эгерном», обыграв его с невероятным счётом 27:0. Сразу три футболиста оформили по пента-трику: 18-летний Матис Тель, Джамал Мусиала и Марсель Забитцер. Последнего уже нет с мюнхенцами – он перешёл в «Боруссию» Дортмунд.

В следующей встрече «красных» ждал очень серьёзный вызов. Матч с «Манчестер Сити» пошёл не по плану уже в первом тайме. Немецкий клуб пропустил первым на 21-й минуте и до перерыва так и не смог отыграть дефицит на табло. Затем Томас Тухель провёл большое количество замен и предоставил игровое время новичкам.

18-летний автор пента-трика в ворота «Роттах-Эгерна» Матис Тель вновь забил и сравнял счёт в матче с «горожанами». Видимо, у молодого футболиста большое будущее, и он даже может претендовать на место в основном составе. Однако удержать ничейный результат не удалось, и «Бавария» вновь пропустила, потерпев поражение.

Насколько сильной будет мотивация футболистов из Мюнхена – даже представлять не нужно. Они будут настроены показать всю атакующую мощь в матче с уступающим в классе, уровне и по составу соперником. Не сомневаемся, что ответ не заставит себя ждать, но голов будет очень много. Особенно учитывая тот момент, что это товарищеская игра. Думается, сыграет тотал больше 5.5 мяча за 4.30.

Прогноз и ставки на матч «Кавасаки Фронтале» — «Бавария» 29 июля 2023 года

После поражения от «Манчестер Сити» все футболисты остались довольны тем, что хорошо размялись и вернули былые кондиции. Теперь они в более хорошей форме, а значит, смогут показать невероятный результат в матче с соперником из Японии, который уступает по всем показателям. Ждём большого количества голов и не исключаем, что вновь сможет забить молодой Матис Тель.

Ставка: тотал больше 5.5 мяча за 4.30.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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