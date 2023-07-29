«Краснодар» — «Сочи». Сперцян запредельно мотивирован

Футболист «быков» получил удаление в игре Кубка России со «Спартаком», а затем извинился. Осталось проявить себя на поле.

30 июля состоится матч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Сочи». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев поля: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно за 1.70. Успех сочинцев оценивается коэффициентом 4.80. Поставить на ничью предлагают за 3.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи» 30 июля 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Краснодар» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.01. Если забьёт краснодарская команда, сыграет коэффициент 1.15. Гол сочинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Сочи» (30.07.2023)

Матч 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» состоится 30 июля. Владимир Москалёв в 20:00 мск даст стартовый свисток. Результаты «быков» в прошлом сезоне можно разделить на до и после. До зимней паузы они не отличались стабильностью, но после назначения Владимира Ивича ситуация кардинально изменилась.

Благодаря шести победам и пяти ничьим в 13 заключительных матчах чемпионата России они продемонстрировали пятый результат по набранным очкам и финишировали на шестой строчке в турнирной таблице. Также подопечные Ивича пробились в Суперфинал Кубка России, в котором проиграли ЦСКА.

Россия опустилась на 25-е место в рейтинге УЕФА.

Краснодарцы ощутимо прибавили в созидании и реализации моментов. Благодаря ударной игре в весенней части чемпионата они вышли на второй показатель результативности. Чёрно-зелёные за 13 туров забили 31 мяч, при этом показатели ожидаемых голов были значительно выше. Только «Зенит» в прошлом сезоне был более производителен в атаке.

Джон Кордоба на ударной ноте завершил сезон — забил девять голов и записал на свой счёт четыре передачи. Колумбиец отметился эффективными действиями также в матче 1-го тура с московским «Динамо» (3:1). Он открыл счёт и помог увеличить преимущество, отдав результативную передачу на Александра Черникова.

Летом «Краснодар» покинули Вячеслав Литвинов, Алексей Ионов и Кристиан Рамирес. Руководство клуба на кадровые потери ответило лишь трансфером Александра Эктова, который хорошо зарекомендовал себя в «Оренбурге». Ходят слухи, что команда в шаге от подписания полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова.

Тикнизян рассказал, что оказался в сборной Армении из-за Карпина.

Под руководством Дмитрия Хохлова «Сочи» не впечатлил результатами на финишной прямой — две победы, при одной ничьей и пяти поражениях. В домашних матчах «барсы» обыграли «Торпедо» (3:1), в итоге выбывшее в Первую лигу, и «Ростов» (1:0). Также сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), утратившим турнирную мотивацию. Несмотря на это, руководство клуба предоставило тренеру кредит доверия.

В летнее межсезонье «Сочи» затеял перестройку. Сослан Джанаев, Денис Адамов, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Жоаозиньо и Владислав Сарвели покинули южан, а в обратном направлении последовали Никита Гойло, Вячеслав Литвинов, Юрий Медведев, Марсело Алвес, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев.

«Краснодар» и «Сочи» провели 13 очных встреч. Чёрно-зелёные записали в актив шесть побед, и четыре матча закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 18:12 в пользу краснодарцев. Последняя личная встреча во 2-м туре РПЛ-2022/2023 закончилась победой «быков» со счётом 2:0.

Новый сезон сочинцы начали весьма уверенно. В матче 1-го тура РПЛ они обыграли «Балтику» (2:0), а в Кубке России победили «Факел» (3:1). «Краснодар» под началом сербского специалиста качественно прибавил в атаке. Она стала эффективна, но часто подводит слабая оборона. Статус дерби мотивирует команды действовать более открыто. Отсюда ставка на обе забьют за 1.79.

В последней встрече краснодарцы проиграли «Спартаку» в Кубке России, но во многом из-за удаления Сперцяна. Футболист извинился перед командой и болельщиками. Долго ждать возможности перекрыть горечь поражения не пришлось — пора действовать.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи» 30 июля 2023 года

Дмитрию Хохлову удаётся демонстрировать убедительные результаты в предсезонке. Его клуб стартовал с двух побед: в чемпионате и Кубке. «Краснодар» испытывает проблемы с надёжностью обороны, но при поддержке трибун постарается добиться победы за счёт ударной игры в атаке. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.79.

Ставка: обе забьют за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

Прогноз на матч «Факел» — «Локомотив» с коэффициентом 4.00.

«Аль-Наср» согласовал с «Баварией» трансфер Мане.

Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург» с коэффициентом 2.31.

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо перешёл в «Аль-Иттихад».