«Челси» — «Фулхэм». Даже Михаил Мудрик заиграл

Почеттино на верном пути — у него забивают как новички, так и провалившие прошлый сезон футболисты «синих».

30 июля состоится товарищеский матч «Челси» — «Фулхэм». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «синих»: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Шансы «дачников» оценили в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Фулхэм» 30 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют «синие», сыграет коэффициент 1.09. Гол «дачников» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Челси» — «Фулхэм» (30.07.2023)

В Европе полным ходом идут подготовка к новому сезону и трансферная кампания. 30 июля «Челси» на стадионе «Федэкс Филд» будет играть с «Фулхэмом» в товарищеском матче. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Чем закончится западнолондонское дерби?

Ещё долго не забудут болельщики, каким провальным выдался для «аристократов» прошлый сезон. Команда заняла 12-е место и выиграла всего в 11 из 38 встреч – очень плохой результат. Яркий пример того, что не всегда огромные финансовые вливания в трансферы дают плоды. Новые боссы «синих» сорили деньгами, а теперь избавляются от большинства игроков.

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Проданы Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Кулибали, Кристиан Пулишич, и это даже не всё. Зато «Челси» подписал контракт с Кристофером Нкунку, который может стать лидером в следующем сезоне. Также был приобретён Николас Джексон, в минувшем розыгрыше Примеры за «Вильярреал» забивший 12 мячей в 26 встречах. Неплохое пополнение.

«Фулхэм» закончил минувший сезон АПЛ выше «синих» — на 10-й строчке. Команда набрала на восемь очков больше соседа. Правда, таких денег, как у «Челси», в клубе нет, поэтому межсезонье он проводит скромно, но весьма продуктивно. «Дачники» приобрели 23-летнего Кэлвина Бейсси из «Аякса», а также подписали контракт с нападающим «Вулверхэмптона» Раулем Хименесем.

Вот только, судя по информации, проявляет интерес к лучшему нападающему «белых» Митровичу «Аль-Хиляль». Инсайдеры говорят о том, что сделка находится в заключительной стадии. Сам Александр сообщил родственникам, что больше не собирается играть за «Фулхэм». Причиной послужила крупная сумма, которую запросило руководство у саудовцев, сделавших как минимум два предложения.

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В товарищеских играх «дачники» сперва одержали победу над «Брентфордом» со счётом 3:2. Затем уступили всухую «Астон Вилле» — 0:2. В обеих встречах не принимал участия Митрович – своё слово серб сдержал. Эти результаты контрольных игр означают, что «Фулхэм» пропускает не менее двух голов. Есть ощутимые проблемы в защите, которыми воспользуется «Челси».

«Синие» приняли участие в трёх товарищеских матчах и не проиграли ни в одном из них. Сперва «аристократы» крупно обыграли «Рексем» со счётом 5:0. Один из мячей забил новичок команды Нкунку. В следующей встрече лондонцы выиграли у «Брайтона» — 4:3. Вновь отличился Кристофер, а также наконец-то забил Михаил Мудрик. Почеттино уверен, что он поможет команде в будущем.

В последнем матче «синие» сыграли вничью с «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:1. Эта игра стала третьей, в которой отмечался результативным действием Николас Джексон. Новичок «Челси» за три контрольных матча забил два гола и сделал три ассиста. Подопечные Почеттино на верном пути, поэтому предлагаем сделать ставку на их победу, но с разницей 1–2 мяча за коэффициент 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Челси» — «Фулхэм» 30 июля 2023 года

«Челси» вкатывается в новый ритм. Команду возглавил опытный тренер, быстро избавился от лишних игроков, которые не входят в его планы, а теперь не проигрывает в трёх контрольных матчах. У него забивают как новички, так и те футболисты, которые отмалчивались в прошлом сезоне. «Фулхэм» потерял своего лидера атаки – Митровича. К тому же у «дачников» есть проблемы в обороне, из-за которых они пропустили четыре гола в двух играх. В семи из восьми последних очных встреч «синие» побеждали с разницей в 1–2 гола. Поставим на этот исход и на этот раз.

Ставка: победа «Челси» с разницей в 1–2 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

Прогноз на матч «Факел» — «Локомотив» с коэффициентом 4.00.

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