Экспресс на РПЛ с коэффициентом 6.37: Дзюба набирает ход, Федотов в сложном положении

«Локомотив» всегда может рассчитывать на помощь Артёма, а в ЦСКА хватает проблем перед матчем с «Ахматом».

Российская Премьер-Лига набирает обороты. 30 июля продолжаются матчи 2-го тура, в которых будет много интересного. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.37 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Прогноз на матч «Факел» — «Локомотив»

Немецкий вектор не оправдал ожиданий руководства железнодорожников. Михаил Галактионов занял пост главного тренера «Локомотива» в непростые для команды времена. 39-летний специалист смог качественно повлиять на игру и результаты столичной команды по ходу прошлого сезона, особенно ощутим игровой прогресс был после зимнего межсезонья. В заключительных 13 турах РПЛ красно-зелёные набрали 32 очка и в итоге завершили сезон на восьмой строчке.

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«Локомотив» угадал с зимними трансферами. Илья Лантратов и Иван Кузьмичёв усилили оборону, а Максим Глушенков и Артём Дзюба существенно повысили уровень атаки. Экс-полузащитник «Крыльев Советов» забил пять голов и записал на свой счёт четыре ассиста, а вернувшийся в Россию Дзюба забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Результат матча 1-го тура с «Рубином» посеял зерно сомнения относительно перспектив. Железнодорожники продемонстрировали слабую игру в защите и выглядели относительно беззубо в атаке, особенно в завершающей фазе. Уже в кубковом матче с «Уралом» команда действовала впереди гораздо увереннее. С «Факелом» проблем не должно возникать. Рекомендуем ставку на победу «Локомотива» с форой (0) за 1.72.

Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА

Под руководством Ташуева «Ахмат» в матчах РПЛ лишь два раза не сумел отметиться в воротах соперников, забив 37 голов за 21 встречу. В матче 1-го тура РПЛ-2023/2024 с «Крыльями Советов» грозненцы выглядели убедительнее соперника. Они превзошли самарцев в показателях владения мячом, нанесённых ударов и ожидаемых голов, но допустили много брака в завершающей стадии и в итоге уступили со счётом 1:2. В следующей кубковой встрече с «Зенитом» было не легче. Грозненцы проиграли чемпиону России по всем показателям, что имело закономерное отражение в счёте — 0:2.

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Подопечные Федотова неудачно вошли в новый сезон. Сперва они проиграли «Зениту» в матче за Суперкубок России (0:0, 4:5 по пен.), а затем уступили «Уралу» Виктора Гончаренко в 1-м туре РПЛ (1:2). В кубковой встрече с «Оренбургом» армейцы выместили злость, забив оренбуржцам шесть безответных мячей, причём забивали шесть разных футболистов, три из которых младше 20 лет. Молодёжь активно стучится в двери основной команды. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.70.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи»

«Краснодар» уступил «Спартаку» со счётом 1:2 в кубковом матче. Уровень игры команды оказался ниже всякой критики. Футболисты вышли на поле нервными, что сказалось на раннем удалении Эдуарда Сперцяна. Вполне вероятно, что на игрока давит неопределённость с трансфером. Ивичу нужно доказать болельщикам и руководству, что он держит команду под контролем. Для этого важно победить во встрече с «Сочи».

Дмитрий Хохлов проделал хорошую работу в межсезонье, подготовив «Сочи» к старту чемпионата. После домашней победы в матче с «Балтикой» (2:0) сочинцы удачно сыграли в Кубке России. Они обыграли на выезде «Факел» (3:1), причём тренерский штаб выставил резервистов и дублёров.

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«Краснодар» знает слабые места соперника, что помогло выиграть в четырёх последних очных встречах. Да и состав у «Краснодара» посильнее, особенно в линии нападения. Набрал хорошую форму Кордоба, и мотивация у команды Ивича на высоте. Им нужно реабилитироваться перед болельщиками за поражение в игре с красно-белыми. Рекомендуем изучить ставку на то, что «Краснодар» выиграет с форой (-1) за 2.18.

Экспресс на матчи 30 июля

Ставка 1: победа «Локомотива» над «Факелом» с форой (0) за 1.72.

Ставка 2: обе забьют в матче «Ахмат» — ЦСКА за 1.70.

Ставка 3: победа «Краснодара» над «Сочи» с форой (-1) за 2.18.

Общий коэффициент: 1.72 Х 1.70 Х 2.18 = 6.37.

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