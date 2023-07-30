«Алания» — «КАМАЗ». Медленно, но верно

Василенко предпочитает спокойно зарабатывать очки и никуда не спешит. Или это всё-таки проблемы с реализацией?

31 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Алания» – «КАМАЗ». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Владикавказа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех команды из Набережных Челнов оценивается аналитиками коэффициентом 5.90. Поставить на ничью предлагают за 3.96.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Алания» — «КАМАЗ» 31 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Алания» – «КАМАЗ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «КАМАЗ» (31.07.2023)

Сезон Первой лиги разгоняется. В ближайший понедельник состоится последняя встреча 3-го тура, в которой на «Ахмат-Арене» в Грозном владикавказская «Алания» примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 мск.

«Алания» начала новый сезон в статусе одного из фаворитов. Прошлой весной клуб всерьёз претендовал на возвращение в РПЛ, но не смог пройти лицензирование. Ситуация проще не стала, однако красно-жёлтые вновь рассчитывают на хороший результат. Неудивительно, ведь для достижения цели всё есть – грамотный тренер, звёздный по меркам лиги состав и опыт.

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Впрочем, старт «Алании» успешным назвать нельзя. В двух первых матчах подопечные Олега Василенко не проигрывали, но и не доминировали в полной мере. С «Черноморцем», поднявшимся из Второй лиги, не удержали победу (1:1), а с «Нефтехимиком» довольствовались лишь одним голом (1:0). Для команды, которая в прошедшем сезоне стала самой результативной — слабые показатели.

С реализацией у «барсов» действительно проблемы. Всего один гол с игры при 12 ударах в створ ворот. Креативная тройка в атаке Николай Гиоргобиани, Батраз Гурциев и Ислам Машуков создают много моментов, но допускают немало брака в завершении. Проблема теперь ещё и в том, что Гиоргобиани, который стал третьим бомбардиром Первой лиги в прошлом сезоне с 12 голами, получил дисквалификацию.

До сих пор хозяевам приходилось встречаться с крепкими в защите командами, и предстоящий матч не станет исключением. За последние два года подопечные Василенко играли с «КАМАЗом» трижды – одержали всего одну победу при двух поражениях. Тем не менее дома «Алания» ошибок почти не допускает, не уступая в восьми матчах лиги подряд.

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«КАМАЗ» на повышение пока не рассчитывает, однако является крепким середняком, способным оказать сопротивление. В 1-м туре гости провалили первый тайм с «Акроном», пропустив два гола (0:2), но в целом смотрелись убедительно. Затем уверенно обыграли дома «Кубань», забив по одному голу в концовке каждого из таймов (2:0).

Летом автозаводцы провели неплохую трансферную работу. Особенно выделяются новички в атаке – Роман Мануйлов из тульского «Арсенала» и Борис Фартуна из 2DROTS уже отметились результативными действиями. Кроме того, в команде остался Александр Гаглоев – в прошлом сезоне на счету опытного нападающего было пять голов и 12 голевых передач во всех турнирах.

«КАМАЗ» старается играть активно и сможет оказать давление на оборону фаворита. В то же время с игрой на выезде у него есть проблемы. С октября в 12 встречах у клуба из Набережных Челнов всего одна победа, но восемь поражений. Более того, в семи случаях гости не смогли забить ни одного мяча.

Возможная победа «КАМАЗа» станет сенсацией, хотя играет с фаворитами он неплохо. С клубами из первой пятёрки чемпионата автозаводцы набрали пять очков в пяти последних матчах и не проигрывали с разницей больше одного гола. «Аланию» в апреле обыграли с сухим счётом, только встреча была домашней.

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Да, у «Алании» есть проблемы с реализацией, но сезон только начался, и времени для решения хватает. «КАМАЗ» плохо играет на чужом поле, он сможет сдержать атаку хозяев и не пропустить много, но на большее класса не хватит. Поэтому предлагаем ставку на победу гостей с форой (+1) с коэффициентом 1.90.

Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Алания» — «КАМАЗ» 31 июля 2023 года

Матч двух неуступчивых команд, которые решают разные задачи. «Алания» вновь собирается бороться за самые высокие места, в двух первых встречах она не проигрывала. Однако верить в крупную победу хозяев также не приходится, пока они забили всего один гол с игры. «КАМАЗ» хоть и плох на выезде, но всегда оказывал достойное сопротивление лидерам и на сей раз тоже не допустит провала.

Ставка: победа «КАМАЗа» с форой (+1) за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.37.

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