«Амкал» — «Знамя». Прокоп бросит все силы на Кубок

1 августа состоится матч Кубка России «Амкал» — «Знамя». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех хозяев оценивается в 2.69. На ничью дают коэффициент 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Амкал» — «Знамя» 1 августа 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра Кубка России «Амкал» — «Знамя» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оцениваются в 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен за 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Амкал» — «Знамя» (01.08.2023)

В первый день августа вступают в борьбу за Кубок России команды, которых регламент отправил в Путь регионов. Наиболее интригующая встреча пройдёт между клубами «Амкал» и «Знамя». Начало игры в 19:30 мск.

Решение организаторов турнира разрешить участие в Кубке России любительским командам оказалось верным с точки зрения медийности. Такие команды, как 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа» вызывают положительную реакцию болельщиков и работают на популяризацию турнира.

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Несмотря на любительский статус, руководство «Амкала» ставит перед игроками довольно амбициозную задачу — дойти до встреч с командами из РПЛ. Основатель «Амкала» Герман Попков полон оптимизма.

Его клуб занял третье место в недавно завершившемся розыгрыше Медийной футбольной лиги. «Амкал» победил в важной игре «Бей Беги» со счётом 1:0. Единственный мяч в активе Евгения Маричева. Он отметился точным ударом на 67-й минуте после передачи Дмитрия Кузькина.

В прошлом розыгрыше Кубка России «Амкал» выступил ярко. В первом раунде Пути регионов команда прошла «Зоркий». Основное время игры завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказался «Амкал» — 8:7.

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Со следующим соперником хозяева справились в основное время. «Амкал» выиграл у «Твери» со счётом 1:0. Сказка для любителей завершилась в 1/64 финала, когда команда из Медиалиги проиграла «Звезде» в серии пенальти — 2:4. Отметим, что основное время завершилось вничью 2:2.

«Знамя» является участником Второй лиги, но в прошлом сезоне боролось за выживание в группе вылета. В межсезонье команда из Ногинска обновила состав. Новичкам требуется время, чтобы сыграться и улучшить взаимодействие. Прежде всего страдает защита — три мяча пропущено в двух встречах Второй лиги.

«Амкал» — довольно гибкая в тактическом плане команда. Главному тренеру не составляет труда менять схемы и расстановки. На своём поле при поддержке болельщиков футболисты из Медиалиги будут действовать в атакующем стиле. Рекомендуем обратить внимание на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Амкал» — «Знамя» 1 августа 2023 года

Перед матчем Кубка России «Амкал» получил заряд оптимизма. Продлил контракт с клубом до 30 ноября Миша Прокоп, а 29 июля объявили о переходе в команду Антона Гооге. Новичок и мотивированный лидер помогут партнёрам в создании и реализации опасных моментов. В игре ждём больше двух забитых мячей, на что и поставим.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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