«Лестер» и «Лидс» задержатся в Чемпионшипе или вернутся в АПЛ?

После минувшего сезона в Чемпионшипе стало ещё больше популярных команд, а поэтому внимание к нему будет приковано больше обычного. Попробуем разобраться, кто же фаворит этого первенства и какие клубы могут выйти в АПЛ по итогам розыгрыша.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лестер» может стать середняком

Эксперты отдают предпочтение на победу в Чемпионшипе «Лестеру». Поставить на него можно с коэффициентом 6.00. Однако мы считаем, что этот выбор неправильный. «Лисы» могут сами себя потопить.

«Лестер» продал двух лидеров, а третьего потерял бесплатно. Речь про Харви Барнса, Джеймса Мэддисона и Юри Тилеманса. Без них атака «лис», пусть даже с Джейми Варди, уже не выглядит такой устрашающей. А усиления в эту линию у фаворита пока нет, и большой вопрос, будет ли вообще.

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Таким образом, синие лишились своего главного козыря и всех тех, кто мог делать разницу в матчах. Ставка на нового тренера Энцо Мареску выглядит очень сомнительно. Итальянец свой единственный опыт работы главным тренером в «Парме» провалил, а то, что он некоторое время был в штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити», не делает его гением.

«Лидс» и «Саутгемптон» в числе фаворитов

Следом за «Лестером» идут две другие команды, вылетевшие из АПЛ. Поставить на победу «Лидса» можно с коэффициентом 8.00, а на «Саутгемптон» за 9.00. К «павлинам» стоит присмотреться особенно тщательно. Это одна из тех команд, чьи шансы на повышение наиболее обоснованы и реальны.

Сделав Даниэля Фарке тренером, «Лидс» поймал удачу за хвост. Специалист знаком с Чемпионшипом и не раз добивался в нём успеха, дважды выводя «Норвич» в АПЛ. «Павлины» раздали по арендам многих игроков основы, потеряли Родриго, но у них есть талантливая молодёжь. Благодаря её стараниям и имеющемуся опыту можно показать хороший результат в Чемпионшипе.

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«Саутгемптон» перетянул из «Суонси» молодого и перспективного тренера Расселла Мартина, но денег на трансферы ему выделили очень мало. «Святые» снова наступают на те же грабли, которые выбили их из АПЛ, вместо игроков, которые принесут пользу здесь и сейчас, они вкладываются в молодёжь. Хорошо, что хоть по меркам Чемпионшипа у них и так крепкий состав.

Кто ещё?

«Ковентри» и «Сандерленд» в прошлом сезоне прыгнули выше головы. Их шансы выиграть Чемпионшип оценили в 20.0. Тренер первых Марк Робинс лишился нескольких игроков основного состава, в том числе Виктора Дьёкереша. Заменить шведа будет невозможно, а его влияние на игру «Ковентри» было огромным.

«Сандерленду» тоже пришлось попрощаться с некоторыми лидерами, которые были в аренде. Руководство нашло деньги на усиление, но даже повторить результат прошлого сезона у клуба не получится. В этом году конкуренция будет жёстче, а у «чёрных котов» возможностей для прогресса очень мало. Да и травматичность некоторых лидеров смущает.

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«Мидлсбро» котируется выше — на его победу в Чемпионшипе можно поставить с коэффициентом 11.0. В конце прошлого сезона было видно, что футбол «речников» раскусили и научились подстраиваться под него. Плюс летом команда потеряла нескольких ведущих футболистов, которые обеспечивали мощную атаку. А усиление пока смотрится сомнительно.

Так «Лестер» или «Лидс»?

Лучше всего выглядят шансы на победу в Чемпионшипе у «Лидса». Команда сумела сохранить костяк, очень хорошо угадала с новым тренером, а ещё из аренды вернулось много игроков, которые для второго по силе чемпионата Англии подходят. Фарке имеет в своём распоряжении резервы даже лучше тех, которые были у него в «Норвиче».

Ставка: победа «Лидса» в Чемпионшипе за 8.00.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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