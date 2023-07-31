«Ливерпуль» — «Бавария». Тухель научит терпению

Немецкий специалист отлаживает надёжность в обороне. Пока что получается довольно неплохо.

2 августа состоится товарищеский матч «Ливерпуль» — «Бавария». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 2.33. Успех ливерпульцев оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Бавария» 2 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.31.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ливерпуль» — «Бавария» (02.08.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но в Англии и Германии по-прежнему царит межсезонье. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим розыгрышам своих первенств, команды принимают участие в товарищеских матчах. 2 августа в Сингапуре померяются силами «Ливерпуль» и «Бавария».

Этим летом ливерпульцев покинуло множество именитых ветеранов. В числе таковых: Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Фабиньо и Джордан Хендерсон. В составе мерсисайдцев остался только один футболист, который пришёл в команду раньше Юргена Клоппа — Джозеф Гомес.

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На замену ушедшим игрокам «Ливерпуль» подписал полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера и хавбека «Лейпцига» Доминика Собослаи. В обновлённом составе они провели три товарищеские встречи, в которых обыграли «Карлсруэ» (4:2), сыграли вничью с «Гройтер Фюрт» (4:4) и разгромили «Лестер» (4:0).

Новобранцы пока что не забивали за команду из Ливерпуля, но проявили себя в этих матчах весьма неплохо. Единственное — Собослаи получил небольшую травму. Он подвернул лодыжку в преддверии игры с «Лестером». К счастью, повреждение оказалось несерьёзным. Полузащитник успел восстановиться и помог победить «лис».

Пока что обновлённый «Ливерпуль» смотрится весьма симпатично. Как и в лучшие времена, он демонстрирует активный атакующий футбол и много забивает. Правда, до сих пор в соперниках были не очень сильные команды. В предстоящем матче подопечных Клоппа ждёт гораздо более серьёзное испытание.

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Хотя «Бавария» переживает не лучшие времена. Лишь из-за того, что дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче последнего тура, она выиграла чемпионат Германии. На мюнхенцах негативно отразилась отставка Юлиана Нагельсмана. Несмотря на назначение опытного Томаса Тухеля, у них ухудшились атмосфера в раздевалке и результаты.

После разгромного поражения в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3) нападающий Садио Мане в пылу эмоций ударил сокомандника Лероя Зане. В итоге мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, а сенегалец этим летом был продан в «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Помимо Мане, мюнхенцев покинули Лукас Эрнандес, Марсель Забитцер и Жоау Канселу (окончание аренды). На замену им «Бавария» приобрела полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера, а также защитников «Наполи» и дортмундской «Боруссии» — Ким Мин Джэ и Рафаэла Геррейру.

В обновлённом составе «Бавария» провела пока только два матча, в которых уступила «Манчестер Сити» (1:2) и обыграла японский клуб «Кавасаки Фронтале» (1:0), располагающийся в середине турнирной таблицы Джей-лиги. Не такими мы привыкли видеть мюнхенцев.

Обычно у «Баварии» полной порядок с результативностью. За 34 тура в минувшем розыгрыше чемпионата Германии она забила целых 92 мяча. Сама пропустила тоже немало — 38. Видимо, Томас Тухель решил на сборах уделить особое внимание надёжности в обороне. На фоне обновления линии защиты это решение видится правильным.

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт в недавнем интервью поделился ощущениями от работы под руководством Нагельсмана и Тухеля. Он отметил, что Юлиан всегда хотел, чтобы мюнхенцы атаковали быстро и интенсивно. Томас же придаёт больше значения контролю, спокойствию и терпению, особенно в игре в пас.

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Чья стратегия окажется эффективнее в предстоящем матче — спокойная Томаса Тухеля или остроатакующая Юргена Клоппа? ТМ 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. В прошлом сезоне у мерсисайдцев неоднократно возникали проблемы с реализацией, особенно в начале сезона.

Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Бавария» 2 августа 2023 года

«Ливерпуль» много забил в недавних товарищеских матчах, но с аутсайдерами. Забить «Баварии», которая усилила линию защиты, будет намного труднее. К тому же Тухель прививает мюнхенцам свою философию, ориентированную на контроль и спокойствие. Вспоминая проблемы мерсисайдцев с реализацией, а также учитывая тот факт, что баварцы недавно лишились нападающего, ждём, что команды забьют меньше четырёх мячей на двоих. История очных встреч не против такого результата.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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