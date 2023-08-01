«Ювентус» — «Реал». Пока без Мбаппе, но с победой

3 августа состоится товарищеский матч «Ювентус» – «Реал». Начало – в 2:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами мадридцев: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех туринцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.98. Поставить на ничью предлагают за 3.94.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Ювентус» – «Реал» 3 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» – «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26. Если забьют туринцы, сыграет коэффициент 1.37. Гол мадридцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ювентус» – «Реал» (03.08.2023)

Европейские топ-клубы продолжают подготовку к новому сезону. В ближайший четверг в Орландо состоится контрольная встреча между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 2:30 мск.

«Ювентус» находится в стадии перезагрузки. Прошедший сезон стал для клуба одним из худших за последние годы – с него сняли 10 очков в Серии А, а теперь запретили участвовать в Лиге конференций. Таким образом, «бьянконери» в полной мере сосредоточены на возвращении былых позиций в чемпионате.

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К слову, нельзя сказать, что «Ювентус» провалил сезон по игре. Подопечным Массимилиано Аллегри не хватало стабильности – на каждую беспроигрышную серию из восьми матчей находилась серия из пяти игр без побед. Позиция главного тренера неоднократно ставилась под вопрос, но из-за длительного контракта и отсутствия очевидной замены перемен не последовало.

Что важно, туринцы несут потери и в кадровом плане. Летом команду покинули опытные лидеры Хуан Куадрадо и Анхель Ди Мария, но должного усиления нет. Из новичков выделяется только перспективный Тимоти Веа, который перебрался из французского «Лилля». В итоге Аллегри придётся вновь полагаться на проверенных ветеранов и молодёжь.

Номинальные хозяева поздно начали подготовку к сезону. Первый и пока единственный товарищеский матч был сыгран три дня назад. «Ювентус» обыграл в серии пенальти «Милан», а в основное время счёт был 2:2. Оборона выглядела неуверенно, да и физическая форма ещё далека от идеала. Прервать серию из двух поражений в очных встречах от «Реала» «зебрам» будет тяжело.

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Тем более что мадридцы мотивированы выигрывать во всех турнирах. Прошлый сезон не был для них плохим, однако победа только в Кубке Испании едва ли может считаться успехом. «Реал» тоже продолжает перестраиваться, однако работа ведётся давно, и очертания новой доминирующей команды уже видны. По-прежнему не хватает лишь Килиана Мбаппе, но его трансфер кажется делом времени.

В любом случае для «Реала» начинается ответственная пора. Карло Анчелотти через год станет тренером сборной Бразилии, поэтому перед уходом он полон решимости выиграть всё. И даже с потерей Карима Бензема у итальянца отличный состав. Остались Лука Модрич и Тони Кроос, и теперь есть Джуд Беллингем, который в центре поля умеет делать всё. Левый фланг обороны укрепился Франсиско Гарсией.

Мадридцы провели уже три товарищеских матча, победив «Милан» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), а также потерпев поражение от «Барселоны» (0:3). В игре с каталонцами «сливочные» были не хуже по большинству показателей, но продемонстрировали плохую реализацию. И всё же с каждым матчем «Реал» заметно набирает обороты. Забивает даже Хоселу, арендованный у «Эспаньола».

За пять лет «Реал» дважды пересекался с «Ювентусом» в контрольных встречах и побеждал с разницей в два гола. Если вынести неудачу с «Барселоной» за скобки, в среднем гости забивали в июле по 2,5 гола. Можно рассчитывать на подобную результативность и в этой игре. Анчелотти пора отнестись серьёзно к состоянию клуба, так как до старта чемпионата Испании остаётся менее двух недель.

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«Реал» логично является фаворитом. Испанский клуб не стал слабее и прибавляет постепенно, тогда как перспективы «Ювентуса» ещё непонятны. Аллегри наверняка постарается сыграть от обороны в привычном стиле, однако пару мячей всё равно его команда пропустит. Ставка на победу «Реала» с форой (-1) идёт с выгодным коэффициентом 2.43.

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Ювентус» – «Реал» 3 августа 2023 года

Матч, который по вывеске достоин поздних стадий Лиги чемпионов. Тем не менее пока соперники в разном как физическом, так и игровом состоянии. «Ювентус» перестраивается и не форсирует подготовку к новому сезону. У номинальных хозяев хватает потерь, поэтому слишком многого ждать от них не приходится. «Реал» же будет мотивирован реабилитироваться после разгромного поражения от «Барселоны». Кроме того, у «сливочных» осталось меньше времени перед стартом Примеры. Фаворит должен одержать убедительную победу.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

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