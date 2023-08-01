«Аль-Хиляль» — «Видад». Жезуш в ожидании дебюта Малкома

2 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» — «Видад». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Видада» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.45.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» — «Видад» 2 августа 2023 года
Букмекеры сомневаются, что матч «Аль-Хиляль» — «Видад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.72.
Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» — «Видад» (02.08.2023)
Чемпионат Саудовской Аравии стремительно набирает популярность. 2 августа состоится встреча 3-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов. В Эр-Рияде местный «Аль-Хиляль» примет «Видад». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Этим летом «Аль-Хиляль» приобрёл ряд знаменитых футболистов. Его состав пополнили защитник «Челси» Калиду Кулибали, полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш, хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, а также нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Малком.
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Несмотря на топовые усиления, новый сезон команда из Эр-Рияда начала далеко не лучшим образом. В стартовых двух матчах группового этапа Кубка арабских чемпионов она сыграла вничью с «Аль-Ахли» из Триполи (0:0) и уступила на домашнем стадионе «Аль-Садду» (2:3).
Таким образом, «Аль-Хиляль» расположился на последнем месте в турнирной таблице. Для того чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, ему нужна только победа в предстоящем матче, а также, чтобы «Аль-Садд» не проиграл «Аль-Ахли» из Триполи. Есть ли предпосылки к тому, что «лидеры» обыграют «Видад»?
Помимо приобретения ряда топовых футболистов, клуб из Эр-Рияда пережил смену главного тренера этим летом. Должность занял известный Жорже Жезуш. Ранее он уже работал в «Аль-Хиляле», но с тех пор многое изменилось. Судя по всему, специалисту, равно как и новичкам, требуется время на адаптацию.
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К слову, в стартовых двух матчах Кубка арабских чемпионов не принимал участия Малком. Лучший бомбардир минувшего розыгрыша РПЛ уже тренировался в составе новой команды, но информации о его включении в заявку на турнир пока не было. Возможно, именно он является недостающим пазлом обновлённого «Аль-Хиляля».
«Видад» в стартовых двух встречах Кубка арабских чемпионов сыграл вничью и с «Аль-Саддом» (0:0), и с «Аль-Ахли» из Триполи (1:1). Тем самым марокканская команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Для выхода в плей-офф ей вполне может хватить ничьей в предстоящей встрече.
Стоит отметить, что в матчах с «Аль-Саддом» и «Аль-Ахли» из Триполи «красные» могли добыть более хорошие результаты. В первом случае подвёл полузащитник Яхья Жабране. Он получил красную карточку на 36-й минуте встречи. Несмотря на меньшинство, «Видад» смотрелся очень собранно. Он даже создал шикарный голевой момент в самой концовке, но немного не повезло.
К матчу с «Аль-Ахли» из Триполи клуб из Касабланки подходил в качестве фаворита. Он владел инициативой и даже открыл счёт под занавес первого тайма. Тем не менее удержать преимущество «Видаду» не удалось. Соперники хитро разыграли угловой удар и забили в результате череды удачных отскоков. После длительного просмотра VAR рефери засчитал гол.
Если «красные» выиграют в предстоящем матче, это мало для кого станет сенсацией. В последнее время уровень марокканского футбола заметно вырос. В составе «Видада» хватает футболистов, которые вместе с национальной командой добрались до 1/2 финала чемпионата мира в Катаре, уступив Франции (0:2).
Поставить на то, что «Видад» не проиграет в предстоящей встрече и тотал меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35. Если в меньшинстве «красные» чуть-было не обыграли «Аль-Садд» на выезде, то и в предстоящем матче они тем более вряд ли уступят.
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«Аль-Хиляль» на домашней арене проиграл «Аль-Садду». Очевидно, Жорже Жезушу предстоит проделать ещё немало работы. Его команде не хватает как мощности в атаке, так и надёжности в обороне, несмотря на приобретение Кулибали. Первую проблему мог бы помочь решить Малком. Возможно, что он уже готов выйти на поле — посмотрим.
Прогноз и ставка на матч 3-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» — «Видад» 2 августа 2023 года
«Аль-Хиляль» находится в поиске себя после пережитых летом изменений. Наставнику и новобранцам нужно время на освоение. У «Видада» таких проблем нет. У него давненько поставлен чётко отлаженный командный футбол. «Красным» немного не хватило везения и реализации в стартовых двух матчах турнира. Зато они наглядно продемонстрировали, что надёжны в обороне. В гостей верится больше.
Ставка: «Видад» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.35.
Экспресс с коэффициентом 12.31.
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Прогноз на матч «Хеккен» — «КИ Клаксвик» с коэффициентом 3.64.
Захарян может перейти во французский «Страсбург».
Прогноз на матч «Галатасарай» — «Жальгирис» с коэффициентом 2.40.
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