«Замалек» — «Аль-Наср». Даже Роналду рад трансферу Мане

Ещё бы, вдвоём они смогут забивать намного больше! Эйфория отразится на количестве мячей в этой встрече.

3 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Замалек» — «Аль-Наср». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Замалека» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка арабских чемпионов «Замалек» — «Аль-Наср» 3 августа 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Замалек» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.85.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Замалек» — «Аль-Наср» (03.08.2023)

Чемпионат Саудовской Аравии стремительно набирает популярность. 3 августа состоится встреча 3-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов. На международном стадионе имени Короля Фахда померяются силами «Замалек» и «Аль-Наср». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

«Замалек» является одним из самых сильных и титулованных клубов Египта. 14 раз он выигрывал чемпионат, 22 раза становился обладателем Кубка страны, а также пять раз побеждал в Лиге чемпионов КАФ. И это далеко не весь список выигранных «белыми рыцарями» трофеев.

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В текущем розыгрыше Кубка арабских чемпионов команда из Каира стартовала с закономерной разгромной победы над «Монастиром» (4:0). А вот во встрече 2-го тура группового этапа турнира она обидно проиграла «Аль-Шабабу» (0:1).

Несмотря на то что матч проходил в Саудовской Аравии, «Замалек» смотрелся намного предпочтительнее соперника. За весь матч «Аль-Шабаб» нанёс только два удара, один из которых — с пенальти. «Белые рыцари» создали намного больше моментов, но их подвела реализация.

Это довольно редкий случай. Обычно у клуба из Каира хорошо обстоят дела с результативностью. Подтверждает это встреча с «Монастиром», а также то, что за 34 тура в минувшем розыгрыше чемпионата Египта он забил 52 мяча. Правда, и сам «Замалек» пропустил немало — 36.

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Что-то подсказывает, что в предстоящем матче голов будет много. Совсем недавно «Аль-Наср» подписал нападающего «Баварии» Садио Мане. Сенегалец уже подтвердил свой переезд в Саудовскую Аравию, а «рыцари Неджда» предусмотрительно заранее внесли его в заявку на Кубок арабских чемпионов.

Мане стал четвёртым новобранцем команды из Эр-Рияда. Ранее присоединились защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес, полузащитник «Интера» Марсело Брозович и хавбек «Ланса» Секо Фофана. Кроме того, «Аль-Наср» пережил смену главного тренера. Его новым наставником стал опытный Луиш Каштру.

Новый сезон «рыцари Неджда» начали не лучшим образом. Они сыграли вничью с «Аль-Шабабом» (0:0) на домашнем стадионе. Для Криштиану Роналду матч стал пятым без забитых мячей. Возмущённо покидая поле, он разозлился на оператора. Португалец брызнул в него водой и попросил перевести камеру на других футболистов.

Во встрече 2-го тура с «Монастиром» Роналду сумел прервать свою безголевую серию. Он отличился на 74-й минуте. «Аль-Наср» выиграл со счётом 4:1. Он очень много атаковал, но до забитого Криштиану гола на табло было равенство — 1:1. Более того, соперник чуть было не вышел вперёд. Повезло, что нападающий «Монастира» забрался в офсайд. Забитый им гол был отменён.

«Рыцари Неджда» очень много атаковали. Фофана и Брозович регулярно создавали моменты для сокомандников, в частности для Роналду. Однако бóльшая часть стараний полузащитников оказалась напрасной. Знаменитый португалец и его партнёры по атаке растранжирили огромное количество шансов забить.

В то же время защитники «Аль-Насра» неоднократно допускали грубые ошибки. Благо соперник прощал. От «Замалека» таких подарков ждать не стоит. ОЗ + ТБ 2.5 мяча принимается с коэффициентом 2.45. У обеих команд есть шансы выйти в плей-офф, так что встреча наверняка получится насыщенной событиями.

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В целом с результативностью у команды из Эр-Рияда порядок. За 30 туров в минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии она забила 60 голов. С приходом Садио Мане данный показатель наверняка станет ещё лучше, а Криштиану Роналду будет спокойнее. Поводов нервничать должно стать меньше.

Прогноз и ставка на матч 3-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Замалек» — «Аль-Наср» 3 августа 2023 года

Обе команды предпочитают атакующий стиль футбола. На домашнем стадионе «Замалек» наверняка сумеет забить как минимум один мяч пока что не блещущему надёжностью в обороне «Аль-Насру». В то же время постепенно начинают осваиваться новобранцы саудовского клуба. Думается, приобретение Мане повысит их и без того неплохую результативность. Для выхода в плей-офф «рыцарям Неджда» достаточно не проиграть, но они способны на большее.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.45.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

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