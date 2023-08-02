СКА — «Адмирал». Арсений Грицюк заменит Никиту Гусева

3 августа состоится матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open КХЛ СКА — «Адмирал». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу армейцев с Невы. Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43, а шансы владивостокцев оценены в 5.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Адмирал» 3 августа 2023 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч СКА — «Адмирал» не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.80. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 5.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч СКА — «Адмирал» (03.08.2023)

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 03 августа 2023, четверг. 15:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

На льду стадиона «Большой» в Сочи в товарищеском матче СКА сыграет с «Адмиралом». Первое вбрасывание запланировано на 15:00 мск. По итогам прошлого регулярного чемпионата СКА со 105 очками финишировал на первой строчке Западной конференции.

Петербуржцы продемонстрировали производительную игру в атаке, забросив за 68 матчей 243 шайбы — лучший результат в лиге. Чешский форвард Дмитрий Яшкин был признан лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата, набрав 62 (40+22) очка.

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Однако в плей-офф подопечные Ротенберга не сумели отстоять статус-кво, уступив в финале конференции будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 2-4. Армейцы с Невы мощно действовали в атаке, забрасывая в среднем по 3,19 шайбы за игру благодаря слаженной общекомандной работе, но помешали ошибки в защите.

Летом петербуржцы были активны на трансферном рынке. По итогам межсезонья СКА потерял важных атакующих хоккеистов, но прибавил в обороне. Максим Грошев, Александр Волков, Игорь Ожиганов, Дамир Жафяров, Никита Гусев и Дмитрий Яшкин покинули состав петербургского клуба. На счету последних двух нападающих почти четверть заброшенных шайб СКА в прошлом сезоне.

В обратном направлении последовало много хороших спортсменов, среди которых выделяются вратарь Юхан Маттссон, защитники Артём Земчёнок, Артём Сергеев, Сергей Сапего и Максим Федотов, а также нападающие Александр Кадейкин, Арсений Грицюк, Степан Старков, Брендан Лайпсик и Сергей Толчинский. Стоит отметить, что лишь последние двое в прошлом сезоне заработали более 50 очков.

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Несмотря на два поражения кряду Ротенберга в финалах плей-офф Западной конференции от ЦСКА, совет директоров СКА всецело доверяет специалисту, подписав с ним новый контракт сразу на пять лет. Руководство клуба доверяет тренеру планирование и развитие системы спортивного управления.

«Адмирал» в прошлом сезоне отличался дисциплинированной и надёжной игрой в обороне. «Моряки» пропускали в среднем по 2,05 шайбы за игру и проводили лишь по 7 минут и 42 секунды на скамейке штрафников. Подопечные Леонида Тамбиева завершили регулярку с шестым показателем надёжности при игре в меньшинстве: они позволили соперникам реализовать лишь 38 из 232 моментов.

Столь мощная защитная линия станет серьёзным испытанием для обновлённой атаки СКА, учитывая, что в межсезонье в защите «моряков» произошли незначительные перестановки. Ушли Динар Хамидуллин и Либор Шулак, а на их место подписали Марка Янчевского, Алексея Соловьёва и Максима Чудинова.

СКА и «Адмирал» провели 19 личных встреч. Петербуржцы – безоговорочные фавориты: у них 15 побед, а «моряки» записали на свой счёт четыре выигранных матча. Разница шайб в пользу подопечных Романа Ротенберга 85:35. Последняя очная встреча закончилась победой «Адмирала» со счётом 3:1.

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СКА превосходит соперника в опыте и кадровом потенциале. Ротенбергу предстоит наладить взаимодействие подопечных в обороне и интегрировать новых нападающих в атакующий механизм. Уход лучшего бомбардира Яшкина скажется на атакующем потенциале и будет ощутим в предстоящей встрече с неуступчивым «Адмиралом». Рекомендуем ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.80.

Прогноз и ставки на товарищеский матч СКА — «Адмирал» 3 августа 2023 года

Подопечные Романа Ротенберга в прошлом сезоне стабильнее продвигались по турнирной дистанции за счёт ударной игры в атаке, но уход ряда ключевых игроков атакующего механизма может сказаться на производительности СКА. «Адмирал» грамотно и дисциплинированно действует в обороне, и на фоне незначительных перестановок недооценивать «моряков» не стоит. Отсюда ставка на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.80.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

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