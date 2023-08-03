Экспресс на футбол с коэффициентом 8.7: уход Черчесова встряхнул «Ференцварош»

3 августа пройдут очередные матчи отбора Лиги конференций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги конференций «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош»

Это будет уже четвёртая встреча «Шэмрок Роверс» с «Ференцварошем». До матча недельной давности эти команды пересекались в отборочном раунде плей-офф Лиги Европы в минувшем сезоне. «Ференцварош» прошёл дальше по сумме двух матчей – 4:0 дома и 0:1 в гостях.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Вылет из Лиги чемпионов после домашнего поражения со счётом 0:3 от фарерской команды «Клаксвик» стоил должности Станиславу Черчесову. В том случае если российский тренер продолжает смотреть матчи бывшей команды, он может испытать ощущение, что где-то это уже видел. Год назад «Ференцварош» точно так же играл с «Шэмрок Роверс» и победил дома со счётом 4:0. Однако поездка в Дублин обернулась тогда поражением с минимальным счётом, которая хоть и не повлияла на турнирный путь чемпиона Венгрии, но настроение немного испортила.

На этот раз шансы на подобный исход минимальны. В отличие от ситуации годичной давности, «Шэмрок Роверс» находится в очень плохой форме. Поражение от «Ференцвароша» стало для команды Стивена Брэдли четвёртым подряд и пятым в шести последних матчах. На этом временном отрезке, который длится с конца июня, «Шэмрок Роверс» забил всего один мяч. Можно зайти на победу команды Чабы Мате без дополнительных условий. На неё дают неплохой коэффициент 2.35.

Прогноз на матч Лиги конференций «Тирана» – «Бешикташ»

До матча недельной давности «Тирана» дважды играла с «Бешикташем», но было это очень давно. В 1965 году в рамках Балканского кубка албанский клуб сыграл вничью 1:1 в гостях и победил со счётом 2:0 дома.

Лучшие экспрессы на сегодня.

После поражения со счётом 1:3 у «Тираны» почти не осталось шансов на продолжение борьбы в Лиге конференций. Последний раз победу в еврокубках с разницей в два мяча «Тирана» одерживала в 2020 году, когда была сильнее тбилисского «Динамо». Семь из девяти последующих матчей на международной арене заканчивались для албанской команды поражениями. При этом стоит отметить, что в домашних матчах с участием «Тираны» лишь дважды за последние 11 встреч забивалось более двух мячей. Можно рассчитывать, что и на этот раз игра не будет изобиловать голами. «Бешикташ» готовится ко встрече в комфортном недельном цикле, так как чемпионат Турции ещё не стартовал. Шенол Гюнеш имеет возможность не проводить ротацию и снова выставить на матч всех сильнейших. Поэтому резонно сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) за 2.18.

Прогноз на матч Лиги конференций «Тобол» — «Базель»

Казахстанские команды в еврокубках славятся тем, что основные результаты добывают на своём поле, тогда как в гостях им приходится непросто. Однако «Тобол» нарушил это положение дел весьма убедительной победой на выезде в матче с «Базелем». Хозяева, которые попали в еврокубки с пятого места в чемпионате, первыми открыли счёт, но на 56-й минуте остались в меньшинстве. «Тобол» воспользовался этим и забил два мяча, а третий гол в исполнении гостей состоялся уже после того, как «Базель» остался вдевятером.

Чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы, «Базелю» нужно побеждать в Костанае с разницей минимум в два мяча. Ещё никому из гостей «Тобола» на международной арене это не удавалось. Более того – «Тобол» проиграл только 4 из 21 домашних матча в еврокубках, а в последних четырёх международных встречах на своём поле пропустил только два мяча.

«Тобол» находится в отличной форме. Победа над «Базелем» стала для казахстанского клуба шестой в последних семи официальных матчах. На руку подопечным Милича Чурчича будет и тот факт, что команда, в отличие от соперника, готовилась к матчу в недельном цикле. В связи с этим, а также со статистикой домашних матчей «Тобола» в еврокубках поставим на то, что хозяева как минимум не проиграют в основное время, за 1.70.

Экспресс на матчи 3 августа

Ставка 1: победа «Ференцвароша» в матче с «Шэмрок Роверс» за 2.35.

Ставка 2: победа «Бешикташа» в матче с «Тираной» с форой (-1.5) за 2.18.

Ставка 3: «Тобол» не проиграет «Базелю» за 1.70.

Общий коэффициент: 2.35 Х 2.18 Х 1.70 = 8.7.

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