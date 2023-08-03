«Фейеноорд» — ПСВ. Люк де Йонг порадует Петера Боша

4 августа состоится матч за Суперкубок Нидерландов «Фейеноорд» — ПСВ. Начало — в 21:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на их победу составляет 2.13, а на «крестьян» можно поставить за 3.30. Ставки на ничью принимают за 4.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Нидерландов «Фейеноорд» — ПСВ 4 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Фейеноорд» — ПСВ получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.10. Ставку на победу хозяев с точным счётом 2:1 можно сделать в «Фонбет» за 9.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка Нидерландов «Фейеноорд» — ПСВ (04.08.2023)

Суперкубок Нидерландов 2023. Финал Суперкубок Нидерландов 2023. Финал 04 августа 2023, пятница. 21:00 МСК Фейеноорд Роттердам Не начался ПСВ Эйндховен Эйндховен Кто победит в основное время? П1 X П2

В пятницу состоится матч между командами «Фейеноорд» и ПСВ на стадионе «Де Кёйп» за Суперкубок Нидерландов, который ознаменует начало нового сезона в стране.

В прошлом сезоне «Фейеноорд» выиграл титул чемпиона Эредивизии, опередив на семь очков ПСВ. В свою очередь, «крестьяне» по пенальти победили «Аякс» и стали обладателями Кубка страны.

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Впечатляет то, что в прошлом сезоне «гордость Юга» уступила всего 2 из 34 матчей в чемпионате, одержав 25 побед и семь раз сыграв вничью. В результате команда выиграла свой первый титул Эредивизии с сезона-2016/2017, прервав тем самым серию из трёх подряд чемпионств «Аякса».

С тех пор «Фейеноорд» провёл ряд товарищеских матчей, в которых одержал три победы и два раза сыграл вничью. Обыграв в предсезонке «Зволле», «Брюгге» и недавно «Бенфику», роттердамцы будут рассчитывать на победу в Суперкубке страны.

Что касается ПСВ, то в прошлом сезоне он занял второе место, одержав в первенстве 23 победы и пять раз проиграв.

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Стоит отметить, что в прошлом сезоне «крестьяне» стали самыми результативными в чемпионате Нидерландов, забив 89 голов при показателе 2,6 мяча за игру.

Сезон-2022/2023 завершился для ПСВ успехом: в финале Кубка страны «крестьяне» обыграли «Аякс», сыграв вничью 1:1 в основное время и победив со счётом 3:2 по пенальти.

Красно-белые также выиграли все четыре последних предсезонных товарищеских матча, а в недавнем победили «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.

Во всех соревнованиях ПСВ смог выиграть только 1 из 11 очных встреч с «Фейеноордом». При этом «крестьяне» одержали победы в двух из трёх последних игр с ротердамцами в рамках Суперкубка Нидерландов: в 2008 году со счётом 2:0, а в 2016 году — 1:0.

Несмотря на то что в прошлом сезоне «Фейеноорд» опередил ПСВ на семь очков, эйндховенцы намерены продемонстрировать свою отличную игровую форму в предсезонном турнире уже в официальном матче.

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Мы предполагаем, что у «крестьян» будет больше мотивации для победы в Суперкубке Нидерландов. Таким образом, они смогут поквитаться за упущенное чемпионство в Эредивизии. К тому же в их пользу говорит статистика очных встреч в этом турнире. Предлагаем ставку на победу в Суперкубке ПСВ за 2.25 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: ПСВ станет обладателем Суперкубка Нидерландов за 2.25.

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