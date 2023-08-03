«Сочи» — «Авангард». Кравец ставит на молодёжь

Тренер «ястребов» ещё успеет выделить игровое время лидерам. Пока что можно и поэкспериментировать.

4 августа состоится товарищеский матч «Сочи» — «Авангард». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.54. Успех сочинцев оценён экспертами в 4.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Авангард» 4 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Сочи» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а на «обе забьют» во втором периоде — с коэффициентом 2.50.

Анализ и прогноз на матч Sochi Hockey Open «Сочи» — «Авангард» (04.08.2023)

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 04 августа 2023, пятница. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует через месяц, обратим внимание на матч предсезонного турнира — Sochi Hockey Open. 4 августа померяются силами местный «Сочи» и «Авангард». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Летом «Сочи» претерпел большое кадровое обновление. Его состав пополнило множество опытных хоккеистов, в частности Артём Аляев, Кирилл Рассказов, Артём Сагадеев и 31-летний хорватский нападающий Борна Рендулич, выступавший с 2017 по 2019 год за подмосковный «Витязь».

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В прошлом сезоне у «леопардов» остро чувствовалась нехватка опытных хоккеистов. Молодёжь старалась, но зачастую ей недоставало уверенности в собственных силах, техники и реализации. Усугубляли положение довольно частые смены наставников и то, что СКА в трансферное окно забрал себе наиболее перспективных спортсменов, которые только становились ведущими в «Сочи».

В итоге сочинцы закончили сезон на последнем месте в сводной таблице КХЛ. За 68 матчей они одержали только 11 побед (девять в основное время и две в овертайме). За этот период времени «леопарды» забросили 142 шайбы, в то время как сами пропустили 254 — больше всех.

Впереди Дмитрия Кокорева ждёт очень много работы. Этим летом «Сочи» заключил новый контракт с наставником, который продолжит работу на посту главного тренера без приставки «и. о.». В четырёх последних матчах под его руководством «леопарды» обыграли «Нефтехимик» (3:1), уступили СКА (5:6 ОТ), а также победили «Северсталь» (4:3) и «Куньлунь» (5:3).

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«Авангард» закончил минувший сезон намного лучше, чем «Сочи». Он финишировал на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В Кубке Гагарина «ястребы» добрались до полуфинала. На предыдущих стадиях они уверенно обыграли «Сибирь» и «Металлург». Дальше не пустил «Ак Барс».

Не последнюю роль в успехах омичей сыграл Михаил Кравец. Он возглавил команду в середине октября прошлого года. Специалист очень быстро адаптировался и отладил игровые механизмы «Авангарда». Единственное — они нередко полностью проваливались во втором периоде. С этим нужно что-то делать.

В межсезонье «ястребов» покинуло множество хоккеистов. Не обошлось без важных потерь. Перебрались в СКА результативные нападающие — Сергей Толчинский и Арсений Грицюк. Также неизвестно, вернётся ли в состав омичей лучший бомбардир — Владимир Ткачёв. Его соглашение с клубом истекло в апреле.

Точно известно одно — до начала товарищеского турнира в Сочи Ткачёв не присоединится к «Авангарду». Зато состав омичей летом пополнили лучший бомбардир «Адмирала» Либор Шулак, нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов, результативный форвард «Северстали» Игорь Гераськин, голкипер «Трактора» Илья Проскуряков и не только.

Также «Авангард» подписал контракт с ассистентом главного тренера сборной Словакии Андреем Подконицки. В обновлённом составе «ястребы» недавно не без труда обыграли «Омские Крылья» (6:5 Б). Во встрече не приняли участия некоторые лидеры. Михаил Кравец отметил, что дал возможность проявить себя другим игрокам.

Скорее всего, тренер выделит много игрового времени молодёжи и в предстоящем матче. Он отметил, что нужно поработать над дисциплиной. В матче с «Омскими Крыльями» было слишком много фолов. В конце концов, встреча товарищеская. Важен не столько результат, сколько адаптация новичков и улучшение глубины состава. Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 1.97.

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История пяти последних очных встреч только за. Во всех, в частности в прошлом розыгрыше Sochi Hockey Open, сыграл верх по голам. Побеждал в них «Авангард», но в этот раз в его успех верится меньше. Кравец, судя по всему, сконцентрирован на развитии молодёжи. По результативности и содержанию грядущий матч вряд ли будет сильно отличаться от игры с «Омскими Крыльями».

«Сочи» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч 4 августа 2023 года

Товарищеский статус встречи, история пяти последних очных встреч и большое количество новичков в составе обеих команд сулят высокую результативность предстоящему матчу. Думается, Кравец не станет отходить от заданного плана и так же, как в матче с «Омскими Крыльями», выделит много времени совсем юным хоккеистам.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.97.

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