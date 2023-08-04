ЦСКА — «Локомотив». Артём Дзюба и Фёдор Чалов зажгут в дерби

5 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.10. Успех красно-зелёных оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 5 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» (05.08.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. На 5 августа запланированы четыре встречи 3-го тура. В самой поздней из них на стадионе «ВЭБ Арена» в московском дерби померятся силами ЦСКА и «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников.

ЦСКА в двух матчах нового сезона чемпионата России уступил «Уралу» (1:2) и обыграл «Ахмат» (3:2). В обоих случаях он выступал на выезде. Наиболее интересен матч с грозненцами. Он запомнился скандальной историей, главным виновником которой стал арбитр Владислав Безбородов. Он допустил серьёзную ошибку.

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На 51-й минуте рефери назначил 11-метровый удар в ворота армейцев. Игорь Акинфеев отразил пенальти, но ассистенты VAR подсказали Безбородову, что защитнику красно-синих Милану Гаичу стоило показать красную карточку за фол последней надежды. Судья удалил игрока и разрешил перебить удар с «точки».

Департамент судейства Российского футбольного союза признал, что это противоречит протоколу VAR, так как после возобновления игры пересмотр ситуации не допускается. ЦСКА обратился в КДК с просьбой рассмотреть эпизод. К счастью, справедливость восторжествовала. Дисквалификация Гаича была отменена.

Больше остальных этот эпизод расстроил опытного голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который мог пополнить свою коллекцию ещё одним парированным пенальти. Он сказал, что за 21 год не было такого вопиющего беспорядка. Также 37-летний капитан ЦСКА дал интервью, в котором заявил, что устал от футбола. Его не трудно понять.

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Так или иначе, армейцы создали целых девять голевых моментов во встрече с «Ахматом». Это лучший показатель во 2-м туре РПЛ. В первую очередь за это стоит отдать должное Владимиру Федотову. Старания наставника на сборах не проходят даром. К слову, все три пенальти в игре с грозненцами реализовал Фёдор Чалов — хет-трик.

За последние 14 матчей в РПЛ ЦСКА потерпел только два поражения и дважды сыграл вничью. За этот период он забил 30 мячей. Кроме того, красно-синие одержали крупную победу в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с «Оренбургом» (6:0). Сколько они забьют в предстоящей игре?

«Локомотив» в стартовых двух встречах нового сезона РПЛ сыграл вничью с «Рубином» (2:2) и разгромил «Факел» (4:1). Железнодорожники продемонстрировали хороший атакующий футбол и по делу обыграли «огнеопасных». Однако и тут не обошлось без противоречивых моментов.

В случае с первым забитым мячом многим показалось, что Артём Дзюба подтолкнул в спину выпрыгнувшего защитника «Факела» Сергея Божина. Также был спорный эпизод на 38-й минуте игры. Мяч попал в руку защитнику железнодорожников Егору Погостнову в своей штрафной площади, но Василий Казарцев не назначил пенальти.

ЭСК поддержала решения главного арбитра. Она посчитала, что в случае с Дзюбой не было акцентированного толчка соперника, повлиявшего на возможность защитника бороться за мяч. В моменте со второй ситуацией комиссия посчитала, что рука защитника «Локо» находилась в естественном положении и что у него физически не было возможности избежать контакта.

Однако в данном случае решение ЭСК успокоило далеко не всех. Осталось немало тех, кто с ним не согласен. Как бы там ни было, результативное действие стало для Дзюбы 14-м (девять голов и пять голевых передач) за 15 матчей во всех официальных турнирах в составе «Локомотива».

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За этот период подопечные Михаила Галактионова проиграли только три раза, а также дважды сыграли вничью. За этот промежуток времени они забили целых 40 мячей. Поставить на то, что в предстоящем матче сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.00, а за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Обе команды пребывают на подъёме. У них полный порядок с результативностью. Тем не менее у ЦСКА и «Локомотива» в новом сезоне отчётливо проглядываются проблемы оборонительного характера. Армейцы и железнодорожники за три матча в новом сезоне пропустили по четыре мяча.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 5 августа 2023 года

Встреча обещает получиться очень результативной. Обе команды в последнее время демонстрируют красивый остроатакующий футбол, радуют своих болельщиков победами и очень много забивают. Сами пропускают тоже нередко. Так что, вероятнее всего, сыграет ставка на большое количество голов, причём с обеих сторон. Нас ждёт насыщенный событиями матч. Ставки на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча принимаются в «Фонбет» за 2.00, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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