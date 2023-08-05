Непростое дерби для Игоря Акинфеева. Атака «Локомотива» обрушит всю мощь на ЦСКА

Пришло время для московского дерби, которое состоится в 3-м туре РПЛ 5 августа 2023 года. ЦСКА на «ВЭБ Арене» будет принимать «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Кто фаворит?

Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитом ЦСКА: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех железнодорожников оценивается аналитиками коэффициентом 3.52. Поставить на ничью предлагают за 3.98, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

По какому каналу покажут

В прямом эфире матч ЦСКА — «Локомотив» покажут на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (05.08.2023)

Новый сезон чемпионата России по футболу набирает ход. В ближайший уикенд состоятся матчи 3-го тура. Программу второго игрового дня завершает московское дерби – ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Локомотив». Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск.

Армейцы идеально провели концовку прошлого сезона. Команда Владимира Федотова обошла «Спартак» и «Ростов», финишировав на втором месте. Будущее казалось перспективным, однако пока всё складывается не лучшим образом. Армейцы расположились на восьмой строчке, одержав всего одну победу над «Ахматом» (3:2).

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В 1-м туре ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2). Тренер отметил, что его подопечные доминировали и неплохо смотрелись, но преимущество фаворита было лишь территориальным. С созданием и реализацией моментов возникали сложности. Затем в Кубке России армейцы с крупным счётом обыграли «Оренбург» (6:0), однако соперник почти весь матч пробыл в меньшинстве. Встреча с «Ахматом» закончилась победой со счётом 3:2, но с судейскими скандалами и тремя пенальти, которые реализовал Чалов.

Впрочем, проблемы ЦСКА не должны удивлять, ведь у него много потерь в составе. До сих пор клуб ничем не удивил во время трансферов. В атаке по-прежнему вся надежда на связку Фёдора Чалова и Антона Заболотного, которые забили четыре гола в РПЛ. В защите много травм, не может играть Игорь Дивеев, и в основе приходится выходить 17-летнему Михаилу Рядно.

«Локомотив» продолжает следовать победному курсу после прихода Михаила Галактионова. Уже не раз отмечалось, как мощно преобразилась команда. Во втором круге прошлого сезона за 13 матчей железнодорожники проиграли только «Зениту». С учётом первых двух туров этого сезона беспроигрышная серия в РПЛ достигла 10 матчей.

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Конечно, нельзя сказать, что стартовал «Локомотив» убедительно. В игре с «Рубином» дома он действовал слишком рискованно и практически без оглядки на собственные ворота. Гости позволили сопернику нанести почти два десятка ударов и пропустили два мяча, но всё равно набрали одно очко. С «Факелом» на выезде никаких трудностей не возникло (4:1).

Стоит отметить, что матчи «Локомотива» в этом году радуют повышенной результативностью. Только в четырёх последних встречах в чемпионате забивалось больше трёх голов. Сами железнодорожники в среднем забивали больше четырёх мячей за игру. Всё ещё в хорошей форме Артём Дзюба и Вильсон Изидор, а также набрал форму Наир Тикнизян, на счету которого три гола этого сезона.

«Локомотив» отправляется на игру с чётким намерением взять три очка. Это не кажется неразрешимой задачей, так как у гостей почти нет проблем с составом, но полно ресурсов в атаке. Кроме того, на выезде в 10 последних матчах РПЛ железнодорожники стабильно набирали очки. И теперь шансов на это не меньше.

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ЦСКА играет дома, и эксперты отдают ему явное предпочтение. Тем не менее у хозяев слишком много проблем, и едва ли линия обороны справится с натиском мощной атаки «Локо». Тем более что железнодорожники также не блещут на своей половине поля и вынуждены атаковать. Забить пару мячей им по силам. Поэтому ставка на тотал гостей больше 1.5 мяча за 2.58 по линии «Фонбет» смотрится хорошо. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 5 августа 2023 года

Московское дерби в этот раз обещает порадовать зрелищностью. ЦСКА неудачно стартовал из-за кадровых проблем, оборона слишком часто ошибается, но нападение всё ещё может добывать результат. «Локомотив» в схожей ситуации, однако в лучшей форме. Железнодорожники давно не проигрывали на поле армейцев — четыре матча. Подопечные Галактионова много забивают, поэтому рассчитываем на два гола от них. На индивидуальный тотал «Локо» больше 1.5 мяча предлагают в «Фонбет» 2.58, а также дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал «Локомотива» больше 1.5 мяча за 2.58.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

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