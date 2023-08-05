«Сочи» — «Ахмат». Сергей Ташуев в поисках решения проблем

Грозненцы проиграли во всех трёх матчах со старта нового сезона, а к четвёртому подходят с двумя удалениями и массой проблем.

6 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ахмат». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 6 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» (06.08.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. 6 августа состоятся три матча 3-го тура. В самом позднем из них на стадионе «Фишт» померяются силами «Сочи» и «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Сочи» весьма неплохо начал новый сезон. В двух матчах чемпионата России он обыграл на домашнем стадионе «Балтику» (2:0) и уступил на выезде «Краснодару» (0:2). Также клуб победил в гостях «Факел» (3:1) во встрече 1-го тура группового этапа Кубка страны.

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Дмитрий Хохлов заслуживает похвалы. За лето ему удалось исправить бóльшую часть оставленных Вадимом Гараниным и Курбаном Бердыевым проблем. 47-летний специалист успешно встроил приобретённых в межсезонье новобранцев в свою систему и поставил в «Сочи» качественный командный футбол.

Стоит отметить, что неудачно сложившаяся встреча с «Краснодаром» получилась близкой. Она проходила на примерно равных скоростях. Сочинцы имели шансы сравнять счёт в концовке, пока точку в матче не поставил техничный нападающий соперника Джон Кордоба.

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич в послематчевом интервью поделился ощущением, что у его команды отняла много времени и сил дорога из Воронежа в Краснодар. Перерыв между матчами был небольшой, так что вполне вероятно, это действительно сказалось на тонусе сочинцев. В преддверии предстоящего матча у них было предостаточно времени на отдых.

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«Ахмат» в двух матчах РПЛ проиграл «Крыльям Советов» (1:2) и ЦСКА (2:3). Кроме того, он потерпел поражение в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с «Зенитом» (0:2). Соперники были не из слабых, но это не отменяет того факта, что у грозненцев проблемы.

Под занавес минувшего сезона подопечные Сергея Ташуева набрали такой хороший ход, что были способны отнять очки у любого соперника. В новом розыгрыше чемпионата России у наставника получается далеко не всё. Бросается в глаза количество пропущенных грозненцами мячей.

Гиорги Шелия совершил за этот период времени 11 сейвов, но его стараний оказалось недостаточно. В предстоящем матче «Ахмату» будет вдвойне тяжело. Дело в том, что во встрече последнего тура получили красные карточки сразу два его ведущих защитника — Марат Быстров и Андрей Семёнов. Игру с «Сочи» они пропустят из-за дисквалификации.

Матч с ЦСКА запомнился крайне противоречивыми решениями и грубой ошибкой главного арбитра Владислава Безбородова. Судья назначил аж пять 11-метровых ударов и разрешил перебить один из них, несвоевременно прислушавшись к подсказке VAR. Из-за него у многих впечатление о матче испортилось.

Так или иначе, Ташуев в сложной ситуации. У его подопечных не идёт игра. Плюс удаления и три поражения подряд. Грозненцам необходимо зацепиться за очки, но сделать это будет очень сложно, ведь остаётся лишь надеяться на мощность нападения. К слову, совсем недавно «Ахмат» подписал атакующего полузащитника Светослава Ковачева.

ОЗ + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. За 30 туров в минувшем розыгрыше чемпионата России «Ахмат», несмотря на старания Шелии, пропустил 39 мячей, а забил 51 мяч. Примечательно, что лишь три раза за этот период времени он уходил с поля без голов.

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Лидеры атаки грозненцев, в частности лучший бомбардир команды Мохамед Конате, подходят к матчу в хорошем тонусе. История очных встреч также свидетельствует в пользу результативного исхода и голов с обеих сторон. Лишь в одной из пяти последних не сыграла данная ставка. Выводы напрашиваются сами собой.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 6 августа 2023 года

Всё ведёт к тому, что матч получится результативным. «Сочи» здорово начал новый сезон. Благодаря Хохлову у него появилась качественная командная игра и улучшились результаты. На домашнем стадионе сочинцы наверняка сумеют забить как минимум один гол ослабленному потерями ведущих защитников «Ахмату». Но и грозненцы наверняка найдут чем ответить. Три поражения подряд вряд ли их устраивают. В атаке у них полный порядок. Ждём, что сыграет обе забьют и верх по голам. История пяти последних очных встреч только за.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 2.13.

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