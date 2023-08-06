Экспресс на РПЛ с коэффициентом 10.76: Захаряна отвлекают слухи, Игнашевич нервничает

Подходит к концу очередной тур РПЛ, в котором уже произошло немало интересных событий. 6 августа нас ждёт три интригующих матча. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.76 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Факел»

Команды находятся на одинаковом уровне возможностей. «Балтика» спустя много лет вернулась в РПЛ и пока остаётся не только без побед, но даже без набранных очков. Тем не менее нельзя сказать, что команда Сергея Игнашевича проваливается. Она активно играла с «Сочи», но подвела реализация, а со «Спартаком» едва не сотворила небольшую сенсацию (1:2).

Проблема калининградцев в том, что они часто рискуют, поэтому в матчах с командами выше классом возникают проблемы на своей половине поля. Впрочем, им необходимо привыкнуть к ритму РПЛ. У хозяев качественная атакующая линия. В прошлом сезоне они забивали в среднем по два гола за матч в Первой лиге. В Кубке России «Балтика» забила три мяча «Крыльям Советов», поэтому дома «Факел» должен быть осторожен.

Малком забил в дебютном матче за «Аль-Хиляль».

Тем более что воронежцы сейчас испытывают серьёзные проблемы в обороне. За два тура подопечные Вадима Евсеева пропустили шесть голов. Основной ставкой возьмём обе забьют с коэффициентом 2.00.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо»

«Зенит» бодро начал с двух побед подряд, но потом неожиданно оступился. «Ростов» сыграл с петербуржцами вничью. Уход лидеров всё же ударил по сине-бело-голубым, и они уже не так ярко играют в атаке, но за счёт класса могут продавливать середняков.

У «Динамо» всё гораздо хуже. Марцел Личка научил команду бежать вперёд, а защищаться – пока нет. Ладно ещё пропустить три гола от «Краснодара», пусть даже дома, это незазорно, но три от «Крыльев Советов» – это уже перебор. Причём в той игре самарцы могли забивать и больше, при том, что Личка в матче Кубка России выставил состав, максимально близкий к основному. Плюс мешают постоянные слухи об уходе Захаряна. Сам Арсен уже устал от них и отвлекается от матчей.

Источник: «Спартак» решил не покупать Старфельта.

Чемпион должен использовать и выжать максимум из проблем соперника. Больше двух голов в этом сезоне «Зенит» ещё не забивал. У него отличный шанс это исправить. «Динамо» в долгу не останется, атаковать гости умеют, команды Марцела Лички очень редко отсиживаются в обороне. Всё идёт к тому, что нас ждёт зрелищная игра, в которой победа останется за фаворитом. Можно поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.45.

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат»

«Сочи» в прошлом сезоне не оправдал завышенных ожиданий. Южане после ухода тренера и двух основных нападающих финишировали на десятом месте. Попытки руководства клуба стабилизировать результаты за счёт отставок тренеров лишь усугубили ситуацию.

Руководство «барсов» предоставило Дмитрию Хохлову кредит доверия. На финишной прямой прошлого сезона у него мало что получалось, но результатами первых официальных матчей он оправдывает ожидания. «Сочи» в матчах РПЛ обыграл дома «Балтику» (2:0) и уступил на выезде «Краснодару» (0:2), продемонстрировав практически равную игру. Также южане стартовали с победы в Кубке России, обыграв «Факел» со счётом 3:1.

Дзагоев может продолжить карьеру в «Антальяспоре».

«Ахмат» под руководством Ташуева здорово прибавил во второй половине прошлого розыгрыша РПЛ, но в новом сезоне грозненцы выглядят неубедительно. Команда стартовала с двух поражений в чемпионате России, проиграв «Крыльям Советов» (1:2) и ЦСКА (2:3), а также уступила «Зениту» в Кубке России (0:2). Гиорги Шелия справился с 11 из 18 ударов в створ его ворот, но этого оказалось мало. На фоне кадровых проблем в предстоящей выездной встрече прервать серию из поражений будет непросто. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Сочи» за 2.20.

Экспресс на матчи 6 августа

Ставка 1: обе забьют в матче «Балтика» – «Факел» за 2.00.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Зенит» – «Динамо» за 2.45.

Ставка 3: победа «Сочи» над «Ахматом» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.00 Х 2.45 Х 2.20 = 10.78.

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