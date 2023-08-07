ПСВ — «Штурм». Ноа Ланг только разогревается

Новичок «крестьян» забил победный гол в матче за Суперкубок Нидерландов. Дальше — больше!

8 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ — «Штурм». Начало — в 21:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на их победу составляет 1.42, а на гостей можно поставить за 7.10. Ставки на ничью принимают за 5.00.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч ПСВ — «Штурм» 8 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч ПСВ — «Штурм» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.40. Ставку на победу «крестьян» с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 7.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на Лиги чемпионов ПСВ — «Штурм» (08.08.2023)

На этой неделе стартует третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, после которого останется меньше команд, борющихся за выход в групповой этап турнира.

В среду вечером на стадионе «Филипс» «ПСВ Эйндховен» примет «Штурм». Для этих клубов матчи в отборочном турнире станут первыми в этом сезоне. Им повезло больше остальных стартовать в столь поздней стадии.

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Австрийский клуб провёл два матча в чемпионате страны. В выходные команда обыграла ЛАСК со счётом 2:0. Перед этим «Штурм» одержал победу над «Аустрией» с разгромным счётом 3:0.

В межсезонье в ПСВ произошли большие перемены. Главный тренер Руд ван Нистелрой покинул клуб, а его место занял бывший наставник леверкузенского «Байера» и «Лиона» Петер Бош.

Также «крестьян» покинул лучший бомбардир прошлого сезона Ксави Симонс, поскольку «ПСЖ» включил в его контракт пункт о выкупе. Интересно что после этого футболиста отправили в аренду в «Лейпциг».

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Покинули клуб также Эрик Гутьеррес и Максимильяно Ромеро. До закрытия трансферного окна может произойти ещё несколько переходов.

В выходные Бош выиграл свой первый трофей в сезоне, победив «Фейеноорд» со счётом 1:0 в Суперкубке Нидерландов. Единственный гол в матче забил новичок ПСВ Ноа Ланг.

Прошлый сезон он провёл в «Брюгге», а теперь прибыл, чтобы заменить Симонса на левом фланге атаки. Нападающий обладает огромным талантом, но должен продолжать прогрессировать.

Бош будет придерживаться схемы 4-3-3, которую ПСВ использовал при бывшем тренере. Люк де Йонг будет играть через центр, Ланг — слева, а Бакайоко — справа.

В «Штурме» открытием старта сезона стал Шимон Влодарчик. Центральный нападающий перешёл в межсезонье из «Гурника». На счету поляка уже два гола в австрийской Бундеслиге. Вратарь Кьелл Схерпен перешёл из «Брайтона» на правах аренды и, скорее всего, будет играть в воротах с первых минут.

ПСВ обладает более богатым опытом, и у него в составе хватает молодых талантливых футболистов. Многие из них уже к концу сезона могут стать звёздами, которые поедут выступать в более престижные клубы. У «крестьян» отличная школа. В свою очередь, «Штурм» будет агрессивен в атаке, но вряд ли сможет удержать даже ничью.

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