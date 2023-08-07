«Брага» — ТСЦ. Сопротивляться бесполезно

У сербского клуба просто нет шансов.

8 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Брага» — ТСЦ. Начало — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на их победу составляет 1.18, а на гостей можно поставить за 16.0. Ставки на ничью принимают за 7.10.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брага» — ТСЦ 8 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Брага» — ТСЦ получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.50. Ставку на победу «оружейников» с точным счётом 2:0 можно сделать в «Фонбет» за 6.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на Лиги чемпионов «Брага» — ТСЦ (08.08.2023)

Во вторник вечером «Брага» принимает сербскую команду ТСЦ в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «оружейники» заняли третье место в чемпионате Португалии, а команда из Бачка-Тополы — вторую строчку в сербской Суперлиге.

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Начнём с хозяев — команда «Брага», которая провела впечатляющую предсезонку, оставшись непобеждённой в шести матчах, будет рассчитывать на победу в домашней обстановке.

Она победила в четырёх встречах подряд, а затем сыграла вничью с «Ромой» – 1:1. В последнем матче «оружейники» обыграли французскую «Ниццу» со счётом 2:0.

В прошлом сезоне «Брага» проиграла всего 6 из 34 встреч в чемпионате страны, одержав 25 побед. Она на семь очков отстала от двух лидеров.

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Стоит также отметить, что «оружейники» забили больше голов, чем занявший второе место «Порту», продемонстрировав третью по надёжности оборону в чемпионате Португалии.

С другой стороны, ТСЦ провёл неудачную предсезонку, одержав несколько побед и потерпев четыре поражения подряд.

Тем не менее сербский клуб начал свою кампанию в Суперлиге страны с четырёх очков из шести возможных, забив по три гола в каждом из двух стартовых матчей.

После ничьей с белградским «Партизаном» (3:3) ТСЦ в последнем матче одержал победу над «Радничками» (3:0). В прошлом сезоне сербский клуб проиграл лишь 6 из 37 матчей в лиге, одержав 22 победы. Кроме того, он показал второй лучший результат в обороне.

Этим летом «Брага» сделала ряд приобретений: Жозе Фонте, Брума, Родриго Саласар и Виктор Гомес. Последний выступал за «оружейников» в минувшем сезоне, но на правах аренды.

ТСЦ также активно работает на трансферном рынке, подписав этим летом Милоша Пантовича, Петара Станича, Йована Влалукина и Николу Симича.

Несмотря на то что сербский клуб в последнее время превзошёл все ожидания, играть с таким мощным соперником, как «Брага», будет невероятно сложно.

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Мы считаем, что никакого сюрприза в этой игре не будет. «Брага» выиграет с уверенным счётом, чтобы в ответной встрече на выезде можно было выставить резервный состав. Предлагаем ставку на победу «оружейников» с форой (-2.5) за 2.45 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Браги» с форой (-2.5) за 2.45.

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