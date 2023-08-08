«Динамо» — «Краснодар». Тюкавин принесёт успех Личке

Агент Константина утверждает, что если нападающий бело-голубых станет лучшим бомбардиром, то получит € 500 тыс. Вот так мотивация!

9 августа состоится матч Кубка России «Динамо» – «Краснодар». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех краснодарцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.00. Поставить на ничью предлагают за 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Краснодар» 9 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» – «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Краснодар» (09.08.2023)

Продолжается групповой этап Пути РПЛ Кубка России. Одна из наиболее интересных встреч 2-го тура пройдёт в Москве – на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Бело-голубые стараются перезагрузиться после неудачного прошлого сезона. Клуб доверил руководство командой чешскому специалисту Марцелу Личке, который только начинает прививать свой атакующий стиль игры. Хозяева пока не могут похвастаться хорошими результатами, однако прогресс уже прослеживается. В первую очередь это касается взаимодействия футболистов.

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Стартовали бело-голубые слабо – в первых трёх встречах во всех турнирах не одержали ни одной победы. Уступили дома «Краснодару» (1:3) в РПЛ, затем не смогли обыграть «Пари НН» (1:1, 3:4 пен.) в Кубке России и «Крылья Советов» (3:3) в чемпионате. Тем не менее важно, что поражение в основное время до сих пор лишь одно, а в воскресенье была одержана первая победа — над «Зенитом» со счётом 3:2.

Два гола в ворота чемпиона забил Константин Тюкавин, который вовремя заявил о себе. Нападающий забивает в двух матчах подряд и уже является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. С учётом травм и не самой стабильной игры Фёдора Смолова именно Тюкавин становится ключевым футболистом в атаке «Динамо». Кроме того, футбол Лички подходит ему. Недавно агент Тюкавина сказал, что Константин получит € 500 тыс., если станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне.

Стоит отметить, что бело-голубые преобразились в атаке. Команда забивает в каждом матче, а в трёх из четырёх последних встреч болельщики видели минимум четыре гола. В то же время проблемы с обороной решить так и не удалось. В среднем хозяева пропускают больше двух голов за встречу, а баланс забитых и пропущенных мячей пока отрицательный.

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В матче с «Краснодаром» это вновь не сулит ничего хорошего. Подопечные Владимира Ивича начали сезон ударно, сразу обозначив свои намерения. Под руководством сербского тренера «быки» финишировали на шестой строчке в минувшем розыгрыше, а в нынешнем после трёх побед находятся на вершине турнирной таблицы вместе со «Спартаком». Хотя в соперниках, кроме «Динамо», были менее статусные «Сочи» и «Пари НН».

В Кубке России дела пока обстоят не так хорошо, ведь в первом матче краснодарцы проиграли «Спартаку» (1:2). Впрочем, не стоит забывать, что в июне они дошли до финала, уступив ЦСКА в серии пенальти. Поражение от красно-белых должно послужить дополнительным стимулом, так как две ошибки подряд поставят выход в следующую стадию под вопрос.

Что интересно, «Краснодар» прибавил в организации игры у своих ворот. С атакой и так проблем практически не было, ведь больше него в чемпионате России в прошлом сезоне забил лишь «Зенит».

В предстоящем матче не сможет сыграть Эдуард Сперцян – один из двух лучших бомбардиров «Краснодара». Полузащитник дисквалифицирован, но едва ли это скажется на активности впереди. Гостям в любом случае придётся отвечать на атаки соперника. У них есть Джон Кордоба, и в двух последних матчах с бело-голубыми «быки» забивали по три мяча.

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В этой игре должно быть много голов. «Динамо» почувствовало вкус побед после встречи с «Зенитом», остаётся мотивация взять реванш у «Краснодара». Изменять своему стилю и играть осторожно Личка не станет, тогда как «быки» всегда пользуются чужими ошибками. Поэтому хорошо смотрится ставка на результативность – обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.33.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Динамо» — «Краснодар» 9 августа 2023 года

«Динамо» постепенно набирает обороты под руководством Марцела Лички. Хозяева пока одержали только одну победу, зато над самим чемпионом. Да и поражение в основное время потерпели всего одно. «Краснодар», в свою очередь, в отличной форме – не потерял ни одного очка в РПЛ, правда, проиграл в Кубке России. Две атакующие команды, которые будут играть на победу. Таким образом, верим как в обоюдную результативность, так и минимум в четыре забитых мяча.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.33.

Экспресс с коэффициентом 17.61.

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Прогноз на матч «Оренбург» — «Сочи» с коэффициентом 2.80.

Тюкавин получит полмиллиона евро, если станет лучшим бомбардиром РПЛ.

Прогноз на матч ЦСКА — «Факел» с коэффициентом 2.41.