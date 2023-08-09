«Ахмат» — «Балтика». Сергей Игнашевич напрашивается на похвалу

10 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Балтика». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно за 2.20. Успех калининградцев оценивается коэффициентом 3.20. Поставить на ничью предлагают за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — «Балтика» 10 августа 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Ахмат» — «Балтика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют грозненцы, сыграет коэффициент 1.19. Гол калининградцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Балтика» (10.08.2023)

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК Ахмат Грозный Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Факелом» состоится 10 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Артур Фёдоров в 20:00 мск даст стартовый свисток.

Ташуев в конце прошлого сезона продемонстрировал реальный потенциал грозненцев. Команда набрала крейсерский ход, замахнувшись на место в тройке сильнейших и доказав, что способна отнять очки у любого соперника. В итоге «Ахмат» финишировал на пятом месте, а неплохие результаты в предсезонке завысили планку ожиданий у болельщиков клуба от старта текущего сезона.

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64-летнему специалисту не удалось их оправдать. «Ахмат» начал с трёх поражений подряд — «Крыльям Советов» (1:2) и ЦСКА (2:3) в РПЛ, а также «Зениту» (0:2) в Кубке России. К предстоящей встрече грозненская команда подходит после тяжёлой волевой победы над «Сочи» (2:1).

«Ахмат» ещё ни разу не сохранил ворота в безопасности, и бросается в глаза количество пропущенных голов. Гиорги Шелия справился лишь с 9 из 17 ударов в створ. Его стараний оказалось мало, ведь грозненцы реализовали лишь 5 из 14 своих моментов.

«Балтика» по итогам прошлого сезона выиграла прямую путёвку в РПЛ, финишировав на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги. Руководство команды продолжило сотрудничество с Сергеем Игнашевичем, который смог впервые за 25 лет вывести «балтийцев» в Премьер-Лигу.

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В летнее межсезонье калининградцы качественно укрепились, но всё равно в кадровом потенциале уступают подавляющему большинству клубов РПЛ. В прошлом розыгрыше Первой лиги «балтийцы» показывали остроатакующий и результативный футбол. За 34 матча они забили 56 мячей.

В четырёх официальных матчах «Балтика» зарекомендовала себя как крепкая команда, которая не боится идти в атаку. Калининградцы нанесли большое количество ударов по воротам. В трёх матчах РПЛ команда уступила «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2), а также обыграла «Факел» (2:1). В Кубке России подопечные Игнашевича победили «Крылья Советов» (3:2).

Сергей Игнашевич дал комментарий по поводу результатов команды на стартовом отрезке, сказав, что в уровне физической готовности его подопечные заметно превосходили соперников. Нужно набраться опыта и повысить взаимодействие при переходах и игре в завершающей стадии атаки.

«Ахмат» и «Балтика» провели четыре очные встречи, но все в середине прошлого десятилетия. Грозненцы записали в актив три победы, и один матч закончился победой калининградцев. Разница забитых и пропущенных мячей 5:2 в пользу «Ахмата».

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«Зелёные» не впечатляют результатами на старте сезона. А команда Сергея Игнашевича приятно удивляет качеством игры и характером. «Балтийцы» показывают, что намерены цепляться за очки, не боясь идти в атаку. Учитывая проблемы грозненцев в обороне, шансы у гостей точно будут. Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ахмат» — «Балтика» 10 августа 2023 года

Под руководством Ташуева «Ахмат» не смог забить лишь в 5 из 30 матчей. Калининградцы на старте сезона показывают качественный футбол и смело идут в атаку. Обе команды нуждаются в победе, чтобы укрепить уверенность в собственных силах, поэтому рекомендуем ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

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