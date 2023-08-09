«Шериф» — БАТЭ. Белорусы скучают по дому

Без домашних матчей у борисовчан ничего не получится. Иногда нужно чувствовать любовь болельщиков.

10 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Шериф» — БАТЭ. Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу жёлто-чёрных можно с коэффициентом 1.55. Успех борисовчан оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Шериф» — БАТЭ 10 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Шериф» — БАТЭ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЛЕ «Шериф» — БАТЭ (10.08.2023)

Прошло почти два года с тех пор, как «Шериф» побеждал «Реал» в Мадриде, и четыре с половиной года с домашней победы БАТЭ над лондонским «Арсеналом». Оба клуба далеки от повторения подобных подвигов, но очные матчи в квалификации Лиги Европы могут приблизить к новым достижениям.

«Шериф» на фоне борисовчан выглядит куда сильнее. Клуб из Тирасполя выиграл чемпионат Молдавии в восьмой раз подряд и показывает стабильные результаты в еврокубках. В прошлом сезоне жёлто-черные участвовали в групповом этапе Лиги Европы, откуда попали в плей-офф Лиги конференций, уступив «Ницце» в 1/8 финала.

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В текущей квалификации в Лигу чемпионов «осы» получили в соперники румынский «Фарул». После поражения на выезде со счётом 0:1 «Шериф» смог собраться в домашней игре и победить — 3:0. Помогли домашние трибуны, ведь клуб получил разрешение проводить матчи в Тирасполе.

В следующем раунде подопечных Роберто Бордина ожидало сложное испытание — игра с «Маккаби» из Хайфы. Домашний матч «Шериф» выиграл, но счёт на табло (1:0) не вытекал из логики встречи, ведь гости имели куда больше возможностей забить, однако подвела реализация.

Израильская команда сделала выводы и в ответной встрече сполна использовала преимущество своего поля – 4:1. «Шериф» начал готовиться к матчам Лиги Европы, параллельно выступая в чемпионате Молдавии. В режиме экономии сил «осы» победили «Петрокуб» (1:0).

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Отметим также, что «Шериф» в предстоящей игре с БАТЭ не сможет рассчитывать сразу на двух важных футболистов стартового состава. Капитан команды Мохамед Талал и нападающий Энрике Луваннор получили красные карточки в матче с «Маккаби».

БАТЭ некогда был завсегдатаем групповых этапов еврокубков, но с 2019 года о тех временах забыли. Поэтому проход албанского «Партизани» (1:1 и 2:0) в квалификации Лиги чемпионов дал надежду белорусским болельщикам на осеннюю стадию еврокубков.

Однако два матча с кипрским «Арисом» стали для борисовчан холодным душем. Бывшая команда Александра Кокорина за две игры забила в ворота БАТЭ 11 голов. С такой результативностью киприотам можно было играть без оглядки на свои ворота, в которых побывало пять мячей.

Руководство борисовского клуба проводит активную трансферную кампанию и подписало летом уже пять новичков, однако у них почти нет времени, чтобы сыграться. Ходят слухи, что в московском «Динамо» может оказаться один из самых ценных активов БАТЭ – 19-летний голкипер Андрей Кудравец.

Из-за запрета проводить еврокубковые матчи в Беларуси и благодаря паузе в чемпионате страны борисовчане приняли решения передислоцироваться в Венгрию и проводить там свои домашние встречи. Однако психологическое состояние футболистов, которые уже почти месяц не были дома, скажется на качестве игры.

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За последние три сезона «Шериф» проиграл лишь 1 из 10 домашних встреч в квалификации еврокубков, одержав при этом восемь побед, семь из которых – с сухим счётом. Учитывая явные проблемы в обороне БАТЭ, можно ожидать, что «Шериф» предпочтёт сделать задел перед ответной игрой. Поставим на хозяев с форой (-1) за коэффициент 1.92.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы «Шериф» — БАТЭ 10 августа 2023 года

«Шериф» получил разрешение вновь проводить домашние матчи в Тирасполе, и две предыдущие еврокубковые встречи при своих болельщиках были выиграны с общим счётом 4:0. Гостевые матчи даются чемпиону Молдавии куда тяжелее, поэтому можно ждать активных атакующих действий. БАТЭ вылетел из Лиги чемпионов, пропустив 11 мячей в двух последних матчах. Борисовчане из-за запрета уже месяц скитаются по Европе, и это тоже помешает показать им качественную игру.

Ставка: победа «Шерифа» с форой (-1) за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

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