«Севилья» — «Валенсия». Победитель Лиги Европы готов к новым подвигам

В минувшем сезоне красно-белые в очередной раз выиграли любимый турнир. Ронять планку они не собираются.

11 августа состоится матч 1-го тура Примеры «Севилья» — «Валенсия». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу севильцев можно с коэффициентом 1.95. Успех валенсийцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Валенсия» 11 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Валенсия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Валенсия» (11.08.2023)

В топ-5 чемпионатов стартует новый сезон. На 11 августа запланированы две встречи 1-го тура испанской Примеры. В самой поздней из них на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» померяются силами «Севилья» и «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В начале минувшего сезона «Севилья» испытывала большие проблемы. У команды не шла игра. Она закрепилась в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги и вылетела из Лиги чемпионов. Благо руководство вовремя прибегло к смене главного тренера. На выручку пришёл опытный Хосе Луис Мендилибар.

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62-летний специалист быстро нашёл общий язык с игроками. Он поставил «Севилье» потрясающий футбол, главными критериями которого являются доминирующая комбинационная игра в пас и высокий прессинг. Результаты красно-белых моментально улучшились.

За последние 14 туров в чемпионате Испании севильцы потерпели только четыре поражения и трижды сыграли вничью. И это при том, что они потратили немало сил на то, чтобы преуспеть в Лиге Европы. Как оказалось, не зря. Нервионцы выиграли турнир, победив в финале «Рому» (1:1, 4:1 пен.).

Трофей стал для «Севильи» уже седьмым. Никто не выигрывал Лигу Европы чаще, чем она. Полагалось, что успех поможет привлечь в команду больше топовых футболистов. Однако из-за финансовых проблем с этим возникли трудности. Подписать удалось только Джибриля Соу и Луака Баде, который минувший сезон провёл в аренде у красно-белых.

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Более того, «Севилье» пришлось приложить немало усилий для того, чтобы сохранить основообразующий костяк. Единственной, но немаловажной потерей стал уход талантливого Брайана Хиля, ставшего одним из лидеров «Севильи». Аренда 22-летнего полузащитника закончилась, и он вернулся в состав «Тоттенхэма».

У «Валенсии» всё совсем иначе. Она довольно неплохо стартовала в минувшем сезоне, но чем дальше, тем становилось хуже. В итоге «оранжевые» финишировали неподалёку от зоны вылета — на 16-м месте. Им повезло, что «Альмерия» и «Вальядолид» потеряли очки в последних двух турах.

В 38 встречах «летучие мыши» одержали только 11 побед и 9 раз сыграли вничью. Практически все очки они добыли на домашнем стадионе. За 19 матчей на выезде «Валенсия» выиграла трижды и четыре раза сыграла вничью, забила 15 мячей, а пропустила 26.

Летом «оранжевые» пописали полузащитника «Леванте» Хосе Луиса Вайю, выкупили у «Лиона» Дженка Озкачара и набрали немало молодёжи. Потери куда существеннее. Покинули «летучих мышей» Эдинсон Кавани, очень перспективный 20-летний полузащитник Юнус Муса, а также закончилась аренда у Самуэла Лино, Джастина Клюйверта, Нико Гонсалеса и Илаша Морибы.

На сборах подопечные Рубена Барахи играли преимущественно с аутсайдерами. Из серьёзных соперников можно отметить разве что «Астон Виллу». Ей «летучие мыши» уступили со счётом 1:2, несмотря на то что матч проходил на «Месталье» в Валенсии.

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Поставить на победу «Севильи» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Восемь последних очных встреч всецело за такой результат. В шести из них нервионцы одержали победы. Две другие игры ознаменовались ничейными исходами.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Севилья» — «Валенсия» 11 августа 2023 года

Севильцы выглядят фаворитами предстоящей встречи. Они закончили прошлый сезон на очень хорошей ноте. В преддверии нового, несмотря на финансовые проблемы, им удалось сохранить наставника и практически весь основообразующий костяк. На домашнем стадионе они наверняка обыграют «Валенсию», испытывающую большие проблемы с выездными матчами. К тому же в межсезонье «летучие мыши» больше потеряли, чем приобрели. Кроме того, история очных встреч явно не на их стороне.

Ставка: победа «Севильи» за коэффициент 1.95.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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