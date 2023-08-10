Энтони Джошуа — Роберт Хелениус. Северный кошмар не жалеет себя

Вечером 12 августа в Лондоне пройдёт интересный боксёрский вечер. В главном бою встретятся Энтони Джошуа и Роберт Хелениус. Начало боксёрского вечера запланировано на 22:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой Энтони Джошуа — Роберт Хелениус

Эксперты отдают явное преимущество Джошуа и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.07. На победу Хелениуса дают 12.8. Ставки на то, что бой закончится ничьей, принимаются с коэффициентом 41.0.

Где покажут бой Энтони Джошуа — Роберт Хелениус

Бой покажут на DAZN. Информации о трансляции поединка Энтони Джошуа – Роберт Хелениус на территории России нет.

Прогноз и анализ на бой Энтони Джошуа — Роберт Хелениус

Изначально в главном бою вечера должны были провести реванш Энтони Джошуа и Диллиан Уайт. За неделю до поединка стало известно, что Уайт попался на допинге. Эдди Хирн начал в авральном порядке подыскивать замену и сделал выбор в пользу финского ветерана Роберта Хелениуса.

Решение спорное, а сам бой практически не имеет интриги, но это не столь важно. Британские болельщики идут смотреть не на финна, а на Эй Джея, пусть тот уже не раз их разочаровывал. Для Джошуа это будет только второй поединок после поражения от Александра Усика. Ему нужно продолжать восстанавливать репутацию.

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Последние четыре года для карьеры британца стали настоящим кошмаром. Сначала он потерял все титулы в бою с Энди Руисом, потерпев первое поражение в карьере, потом вернул их в реванше, чтобы через один поединок потерять снова. Во второй раз трюк с возвращением уже не сработал, Александр Усик сделал выводы из ошибок Руиса и нанёс Джошуа третье поражение в карьере.

За четыре года у британца шесть боёв, три победы и три поражения. А ведь его в Англии считали будущим доминирующим чемпионом на годы вперёд. У Джошуа ещё есть время исправить ситуацию, и он пытается это сделать. Энтони в очередной раз сменил тренера — теперь он работает с Дерриком Джеймсом. И уже под его руководством в апреле этого года победил единогласным решением Джермейна Франклина.

Лучшие годы Роберта Хелениуса прошли ещё тогда, когда Джошуа даже не начал профессиональную карьеру — более 10 лет назад. В последнее время финн дрался редко. Его акции резко взлетели вверх после двух побед над Адамом Ковнацким нокаутом, но потом ещё более резко обесценились, когда Деонтей Уайлдер финишировал финна уже в первом раунде.

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Тогда показалось, что Хелениусу пора заканчивать карьеру, видимо, он и сам был в раздумьях на этот счёт. Правда, потом, чтобы не застаиваться, вышел на бой с Микой Миелоненом 5 августа. Никому не известного 41-летнего соотечественника Роберт победил техническим нокаутом уже в третьем раунде и резко передумал заканчивать.

Дух авантюризма в Хелениусе явно присутствует, иначе как объяснить его решение принять бой с Джошуа за четыре дня до поединка. Интересно, если бы это был не Эй Джей, а реванш с Уайлдером, он бы тоже так рискнул? В любом случае от Роберта в грядущем бою зависеть будет очень мало, груз ответственности за результат на него уж точно не давит.

Судьба сама дарит Джошуа возможность провести яркий бой, а не мучиться до решения судей. Ему очень важно после всех неурядиц снова поверить в свои силы. Мотивированный и злой Эй Джей не дал бы выстоять нынешнему Хелениусу и пары-тройки раундов, но мы уже давно не видели его таким.

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Джошуа практически разучился рисковать. Он будет долго присматриваться, даст сопернику вымотаться и только потом начнёт его методично разбивать. На возможность апсета в этом бою лучше не смотреть, решение судей в нём тоже маловероятно, как и слишком быстрая победа фаворита. Эй Джей не станет форсировать события, и плюс-минус к экватору поединка Хелениус уже будет готов.

Ставка: победа Энтони Джошуа в 5–8-м раунде за 2.75.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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