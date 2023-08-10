«Интер Майами» — «Шарлотт». Лионель Месси с другой планеты

Иначе как объяснить три дубля подряд и семь голов в четырёх матчах. Кажется, он не остановится на этом.

12 августа состоится матч 1/4 финала Кубка лиг «Интер Майами» — «Шарлотт». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу «цапель» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Шансы «корон» оценили в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ««Интер Майами» — «Шарлотт» 12 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер Майами» — «Шарлотт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют «цапли», сыграет коэффициент 1.05. Гол «корон» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиг «Интер Майами» — «Шарлотт» (12.08.2023)

Продолжается турнир между клубами из МЛС и чемпионата Мексики – Кубок Лиг. Бóльшая часть команд уже покинула его в качестве проигравших, но осталось восемь участников, которым предстоит провести встречи 1/4 финала. В одном из таких матчей «Интер Майами» будет играть с «Шарлотт» 12 августа 2023 года. Начало игры – не ранее 3:30 мск.

Сезон МЛС ещё не возобновился, а один из обитателей дна турнирной таблицы уже может считаться фаворитом оставшейся части. «Интер Майами» серьёзно усилился топовыми футболистами благодаря владельцу клуба – Бекхэму. Легендарный бывший игрок смог переманить в состав «цапель» величайшего Лионеля Месси.

Фабрицио Романо: Дембеле прошёл медосмотр перед переходом в «ПСЖ».

В подмогу аргентинцу были подписаны в качестве свободных агентов Серхио Бускетс и Жорди Альба. Лионель дебютировал в игре 1-го тура Кубка Лиг с «Крус Асулем» и в ней же забил сумасшедший гол, который оказался победным. При счёте 1:1 Месси заработал штрафной на последних минутах встречи и реализовал его, добыв победу.

Ещё лучше чемпион мира выступил в матче с «Атлантой», сделав дубль и отдав один ассист. «Интер Майами» в итоге одержал разгромную победу со счётом 4:0. Команда вышла в плей-офф с первого места, набрав шесть очков. Дальше «цапли» провели встречу с «Орландо», уверенно выиграв – 3:1. Вновь главным героем стал Лионель. Мало того, что он оформил дубль, так ещё и совершил благородный поступок. Месси позволил Мартинесу пробить пенальти, и тот забил, вернув уверенность в собственных силах.

«Шарлотт» тоже идеально провёл групповой этап, одержав победы во всех двух матчах. Однако в одном из них клубу потребовалась серия пенальти. В матче с «Далласом» «короны» на последних минутах добавленного времени сравняли счёт – 2:2, а в серии 11-метровых ударов оказались точнее. Затем они обыграли «Некаксу» — 4:1.

Агент Тикнизяна: интерес «Вердера» есть.

Не удалось уложиться в 90 минут и в матче с «Крус Асулем» — первым соперником в плей-офф. «Шарлотт» проиграл по статистическим показателям, заметно реже бил по воротам и бóльшую часть времени отсиживался в обороне. Это помогло удержать счёт ничейным – 0:0. Зато в серии пенальти «короны» оказались сильнее и прошли дальше.

Не обошлось без удачи во встрече 1/8 финала, в которой «Шарлотт» обыграл «Хьюстон Динамо», проигрывая до 80-й минуты со счётом 0:1. Буквально через минуту после того, как «короны» сравняли цифры на табло, произошёл курьёзный момент и соперник забил автогол. Остальное дело техники. Так «короны» одержали победу – 2:1.

«Интер Майами» в 1/8 финала Кубка Лиг пришлось гораздо тяжелее. Он встретился с «Далласом» и, несмотря на то что Месси забил ранний гол уже на шестой минуте, к перерыву проигрывал со счётом 1:2. Во второй половине матча «быки» увеличили преимущество до двух мячей, но один удалось отыграть. Правда, счёт 2:3 держался недолго, потому что спустя несколько минут «Даллас» вновь вышел вперёд – 4:2.

Подошла 80-я минута, и казалось, что «цаплям» не избежать поражения. Дело в свои руки взял Лионель, который со штрафного отправил мяч навесом, а замкнул передачу футболист «быков», причём так точно, что вопросов не осталось. Спустя ещё пять минут Месси вновь получил право на штрафной, но теперь решил пробить. Точный удар с дальней дистанции сравнял счёт на табло – 4:4. От этого гола были в шоке все, а Жорди Альба даже схватился за голову, не веря своим глазам.

В серии пенальти футболисты «Интер Майами» были точны и забили все пять мячей, выиграв со счётом 5:4. Возможно, в защите у команды Бекхэма и есть проблемы, но в атаке им просто нет равных. Теперь Месси попробует проверить на прочность защиту клуба «Шарлотт». Последняя очная встреча между командами получилась результативной. «Цапли» выиграли – 3:2. Похоже, что в этой будет как минимум столько же голов.

Тренер сборной Норвегии: Норманн может вернуться в команду после ухода из РПЛ.

Таким образом, Лионель сделал три дубля подряд, а также установил рекорд по результативности среди новичков клубов МЛС – забил семь голов в четырёх встречах. Более того, он вошёл в топ-4 лучших бомбардиров «Интер Майами» за всю историю. На первом месте находится Гонсало Игуаин – 29 мячей. Кажется, такими темпами и этот рекорд будет бит. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал команды Бекхэма больше 2.5 мяча за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Интер Майами» — «Шарлотт» 12 августа 2023 года

В трёх последних встречах «цапли» забивают минимум три гола, и в стольких же Месси оформляет по дублю. «Шарлотт» тоже проводит матчи Кубка Лиг результативно, но не может похвастаться исполнителями такого уровня, как у «Интер Майами». Если команда Бекхэма не может играть от обороны, значит, она продолжит агрессивно идти в атаку, перед которой «короны» не выстоят. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал номинальных хозяев больше 2.5 мяча и верим, что Месси вновь забьёт.

Ставка: индивидуальный тотал «Интер Майами» больше 2.5 мяча за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

«Реал Сосьедад» предложил «Динамо» € 11 млн за Захаряна.

Энрике разрешил Неймару, Верратти и ещё трём футболистам уйти из «ПСЖ».

Мбаппе может пропустить все августовские матчи «ПСЖ» в чемпионате Франции.

Дебют Месси в МЛС откладывается на неопределённый срок.