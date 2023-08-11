«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Артета воодушевлён

«Канониры» впервые за девять встреч обыграли «Манчестер Сити». Уверенности в себе станет больше.

12 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «лесников» оценён экспертами в 13.5. Ставки на ничью принимаются за 7.40.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ноттингем Форест» 12 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ноттингем Форест» (12.08.2023)

Стартовал 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. Отгремел матч за Суперкубок страны. Его обладателем стал лондонский «Арсенал». 12 августа в матче 1-го тура регулярного чемпионата на стадионе «Эмирейтс» он примет «Ноттингем Форест». Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Этим летом «Арсенал» точечно усилил состав. Он приобрёл атакующего полузащитника «Челси» Кая Хаверца, топового опорника «Вест Хэма» Деклана Райса и перспективного центрального защитника «Аякса» Юрриена Тимбера. Из значимых потерь — только уход Гранита Джаки в «Байер».

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В обновлённом составе «канониры» весьма неплохо провели сборы и начали новый сезон с победы в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (1:1, 4:1 пен.). Конечно, не обошлось без везения. Сравнять счёт подопечным Микеля Артеты удалось только на 11-й добавленной ко второму тайму минуте.

Впрочем, главное не это. Победа стала для лондонцев первой за последние девять очных встреч. Пусть не без удачи, но Артете наконец-то удалось перехитрить своего учителя — Хосепа Гвардиолу. Это наверняка воодушевит «канониров» и придаст им уверенности в собственных силах.

Именно этого компонента «Арсеналу» не хватило в прошлом сезоне для того, чтобы стать чемпионом АПЛ. Команда выдала ужасный отрезок в концовке и буквально подарила золотые медали «горожанам». Артета использует шансы исправиться. Первый шаг уже сделан.

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«Ноттингем Форест», в свою очередь, претерпел мало изменений этим летом. Он приобрёл нападающих «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» — Энтони Элангу и Криса Вуда соответственно, а также подписал голкипера «Арсенала» Мэтта Тёрнера и защитника «Торино» Олу Эйну. Покинули клуб Джесси Лингард, Ренан Лоди, Сэм Сарридж и Андре Айю.

Удивительно, что «лесники» толком не усилили линию защиты. Несмотря на старания Кейлора Наваса, за 38 туров в минувшем розыгрыше чемпионата Англии они пропустили 68 мячей. Больше забивали только «Борнмуту», а также вылетевшим в Чемпионшип «Лидсу» и «Саутгемптону».

Подписание Олы Эйны — это, конечно, хорошо. Однако он видится скорее заменой ушедшему Ренану Лоди, чем усилением. А вот кто действительно мог бы повысить надёжность обороны «Ноттингем Форест», так это опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

Недавно появилась информация, что «лесники» нацелены на хавбека клуба из Санкт-Петербурга. Сообщается, что они даже сделали предложение в размере около € 4 млн, но «Зенит» отказался продавать колумбийца. Сине-бело-голубые планируют выручить около € 15 млн, если игрок покинет команду.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением, что € 4 млн за Барриоса — это просто смешно. Многие разделяют его точку зрения. Как бы там ни было, «лесники» видятся явными аутсайдерами предстоящего матча. По итогам минувшего сезона они финишировали лишь на 16-м месте в турнирной таблице.

Поставить на победу «Арсенала» с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. В двух последних очных встречах, которые проходили на стадионе «Эмирейтс», «канониры» одержали крупные победы (в обоих случаях 5:0). Скорее всего, в этот раз будет что-то подобное.

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За 38 туров в минувшем розыгрыше чемпионата Англии лондонцы забили 88 мячей — больше только у «Манчестер Сити». 53 из них — на домашнем стадионе. С приобретением двух высококлассных полузащитников результативность должна стать ещё выше.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ноттингем Форест» 12 августа 2023 года

«Арсенал» здорово усилился в межсезонье и наконец-то обыграл «Манчестер Сити», да ещё и в матче за Суперкубок. Теперь «канониры» наверняка обретут дополнительную уверенность в своих силах и постараются взять золото АПЛ в этом сезоне. Думается, на домашнем стадионе они уверенно обыграют «Ноттингем Форест», который толком не укрепил состав летом. Велика вероятность, что и этот сезон «лесники» закончат неподалёку от зоны вылета.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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