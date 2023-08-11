«Ростов» — «Рубин». Рано хвататься за голову!

12 августа состоится матч РПЛ «Ростов» — «Рубин». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех казанцев оценивается в 3.22. На ничью дают коэффициент 3.38.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Рубин» 12 августа 2023 года

Букмекеры сомневаются, что игра РПЛ «Ростов» — «Рубин» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча оцениваются коэффициентом 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Рубин» (12.08.2023)

С особым нетерпением ждут болельщики «Ростова» матч 4-го тура с «Рубином», который пройдёт 12 августа. Начало — в 19:30 мск. Им хочется увидеть с трибуны, как футболисты реабилитируются за разгром, который учинили им «Крылья Советов». Напомним, команда проиграла со счётом 1:5.

Объективно изучив ход этой встречи, становится ясно, что пять пропущенных Песьяковым мячей стали следствием фантастической реализации опасных моментов соперником. Самарцы вряд ли сумеют повторить подобный результат в текущем сезоне.

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Минимум два последних мяча, которые пропустил «Ростов», точно можно вменить Песьякову. Непонятно, что случилось с ним в Самаре, ведь в составе ростовчан голкипер действует гораздо надёжнее, чем в период выступлений за «Спартак».

Валерий Карпин отличается умением держать удар и довольно быстро привёл команду в чувство. Но встреча с «Уралом» (0:1) в Кубке России тоже закончилась поражением. Однако нельзя не заметить, что действовали ростовчане бодро и могли рассчитывать на ничью. Отметим, что большой группе футболистов тренерский штаб «Ростова» предоставил отдых, чтобы сберечь силы на матч с «Рубином».

Карпин уже неоднократно вносил корректировки в линию защиты. Осипенко получил травму и пропустит около месяца. Он уже не принимал участия в последних двух матчах. На его место Валерий Георгиевич поставил Прохина, но его связка с Мелёхиным в игре с самарцами не оправдала ожиданий.

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Карпин в Екатеринбурге попробовал на позиции центрального защитника Терентьева. Денис ещё ни разу в карьере не выступал в этой роли, но действовал весьма уверенно. Был ли этот эксперимент нацелен на долгосрочную перспективу? Узнаем позже.

Гости идут по схожей с «Ростовом» траектории. После поражения в домашнем матче РПЛ со «Спартаком» со счётом 1:4, последовал проигрыш в кубковой встрече. «Рубин» не сумел воспользоваться преимуществом своего поля и проиграл «Локомотиву» (0:1).

Много нареканий у Рашида Рахимова к действиям обороны. Наличие в центре ветерана Мартыновича позволяет соперникам использовать длинные передачи за спину защитникам. Пойдёт ли на перестановки наставник «Рубина» — пока неясно, но в Кубке России наставник решился на эксперименты.

«Ростову» и «Рубину» после поражений придётся выложить все силы ради победы. Особенно это актуально для хозяев, попавших под шквал критики. В линии нападения у Карпина есть хорошие креативщики, которые сумеют создать неразрешимые проблемы для дезорганизованной обороны соперника. Рекомендуем обратить внимание на победу «Ростова» за коэффициент 2.22.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Рубин» 12 августа 2023 года

Валерий Карпин будет всегда защищать своих подопечных от критики со стороны болельщиков и СМИ. Тренер отвлекает внимание на себя, снимая психологическое напряжение с игроков. 12 августа команда должна сделать ответный ход — реабилитироваться перед болельщиками и отблагодарить наставника за поддержку. Вот и поставим на победу «Ростова».

Ставка: победа «Ростова» за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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