«Клермон» — «Монако». Александр Головин заявит о себе Ади Хюттеру

Теперь уже официально. Россиянин покажет, что новый тренер может на него рассчитывать.

13 августа состоится матч 1-го тура Лиги 1 «Клермон» — «Монако». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Клермона» оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Клермон» — «Монако» 13 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Клермон» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Франции «Клермон» — «Монако» (13.08.2023)

В топ-5 чемпионатах стартует новый сезон. 13 августа состоится шесть матчей 1-го тура чемпионата Франции. В одном из них на стадионе «Габриэль-Монпьед» местный «Клермон» примет «Монако». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

«Клермон» закончил минувший сезон на очень хорошей ноте. За последние 10 туров в Лиге 1 он проиграл только «Бресту» (1:2). Также подопечные Паскаля Гастьена сыграли вничью с «Осером» (1:1). В обоих случаях потеряли очки на выезде. За этот период времени они забили 18 мячей, а пропустили только девять. По итогу финишировали на восьмом месте в турнирной таблице.

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В соперниках были отнюдь не слабые клубы. «Клермон» обыграл «Ниццу» (2:1), «Лион» (2:1) и даже «ПСЖ» (3:2). Летом ему удалось сохранить главного тренера и практически весь основообразующий костяк, в частности лучшего бомбардира команды Грежона Кьэ и арендованного у московского «Спартака» защитника Максимилиано Кофрие. Теперь он стал полноценным игроком «Клермона»

Кроме того, клуб подписал нападающего «Труа» Билаля Бутобба, полузащитника «Лиона» Хабиба Кейта и защитника «Базеля» Анди Пельмара. В обновлённом составе он весьма неплохо провёл сборы. За шесть товарищеских матчей «Клермон» проиграл только «Сент-Этьену» (0:2) и сыграл вничью с «Монпелье» (1:1).

Думается, в новом сезоне команда может удивить. Паскаль Гастьен уже очень давно руководит ею. Добытые его подопечными в конце прошлого сезона результаты свидетельствуют о том, что эти годы были потрачены не впустую. «Клермон» выглядит минимум как крепкий середняк Лиги 1.

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«Монако» закончил минувший сезон далеко не так здорово, как «Клермон». За последние 10 туров он обыграл только «Страсбург» (4:3), «Лорьян» (3:1) и «Анже» (2:1). Также монегаски сыграли вничью с «Нантом» (2:2) и «Лиллем» (0:0). За этот промежуток времени они забили 13 мячей, но сами пропустили ещё больше — 21.

В результате клуб из города Фонвьей закончил сезон лишь на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, не попав в зону еврокубковых турниров. Неудовлетворительные результаты заставили руководство задуматься о смене главного тренера. Филипп Клеман был отправлен в отставку, а его должность занял Ади Хюттер.

В межсезонье «Монако» приобрёл защитника «Саутгемптона» Мохаммеда Салису и голкипера «РБ Зальцбург» Филиппа Кёна. Покинули клуб бразильский полузащитник Жеан Лукас, защитник Аксель Дисаси и талантливый голкипер Александр Нюбель. В обновлённом составе монегаски провели целых восемь товарищеских встреч.

Сначала красно-белые сыграли вничью с «Юнионом» (1:1) и уступили «Серкль Брюгге» (0:3). Затем они победили «Бетис» (3:1), «Лидс» (2:0) и «Болонью» (3:2), а также проиграли «Дженоа» (0:1), «Арсеналу» (1:1, по пенальти 4:5) и «Баварии» (2:4). Лишь в одной из этих встреч — с «грифонами» — не принял участия Александр Головин.

Ещё в конце позапрошлого сезона россиянин стал основообразующим игроком красно-белых. По итогам минувшего розыгрыша Лиги 1 он вошёл в число 23 лучших футболистов Лиги 1 по версии авторитетного источника. Новый тренер доверяет Головину и получает соответствующую отдачу. В товарищеском матче с «Болоньей» хавбек оформил дубль.

С результативностью у «Монако» нет никаких проблем. За 38 туров в минувшем сезоне он забил целых 70 мячей. Но и сами красно-белые пропустили целых 58 голов, несмотря на старания ранее упомянутого Нюбеля, они ещё и лишились подспорья ведущего защитника — Дисаси. ОЗ + ТБ 2.5 мяча принимается с коэффициентом 2.00.

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На домашнем стадионе набравший хороший ход «Клермон» наверняка сумеет забить гол или два, а то и больше. Однако сохранить свои ворота на замке ему вряд ли удастся. «Монако» выиграл в трёх из четырёх последних очных встреч. Другой матч ознаменовался ничьей — 1:1.

Будет интересно понаблюдать за соперничеством между Кофрие и Головиным. Оба футболиста выступали в РПЛ, пусть и в разное время. Кто кого огорчит — бельгиец россиянина или наоборот — посмотрим. Шансы на победу команд, на наш взгляд, примерно равны.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Монако» 13 августа 2023 года

«Клермон» пребывает на подъёме. Он очень здорово закончил минувший сезон и неплохо усилился в преддверии нового. Дополнительное преимущество ему даёт поддержка домашних трибун. У «Монако» лучше комплектация состава и результаты на дистанции. Он регулярно радует результативностью, но и сам пропускает очень много. Хюттер наверняка постарается это исправить. Однако уход Нюбеля и Дисаси усложняют ему и без того непростую задачу. Думаем, предстоящий матч получится результативным и ознаменуется голами с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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Прогноз на матч «Волгарь» — «Динамо» с коэффициентом 2.85.

Ундер, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Фенербахче».

Прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.80.