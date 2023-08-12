ЦСКА — «Сочи». Матч с «Факелом» был разовой акцией

Федотов и его подопечные быстро реабилитируются за поражение воронежцам. Больше такого они не допустят.

13 августа состоится матч 4-го тура РПЛ ЦСКА – «Сочи». Начало — в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех сочинцев оценивается аналитиками коэффициентом 6.45. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 13 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» (13.08.2023)

Стартовал 4-й тур чемпионата России по футболу. В воскресенье состоятся три матча, среди которых стоит выделить встречу в Москве – ЦСКА примет «Сочи». Стартовый свисток Артёмом Чистяковым будет дан в 20:00 мск.

Армейцев немного лихорадит. Команда проиграла в 1-м туре РПЛ «Уралу» (1:2), но затем выдала серию из трёх побед во всех турнирах. В этих матчах армейцы продемонстрировали феноменальную результативность, забивая в среднем не меньше четырёх мячей за игру. Но продлилась победная серия совсем недолго – на этой неделе в Кубке России хозяева проиграли «Факелу» (0:2).

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Впрочем, игра с воронежцами не была в полной мере провальной, но соперник слаженно действовал на своей половине поля. Тренер ЦСКА сетовал на то, что «Факел» оборонялся всей командой, однако важнее, что москвичи попросту сами не реализовывали моменты. Промах по пустым воротам Антона Заболотного обсуждают до сих пор, а сам форвард даже извинился перед болельщиками.

Теперь Федотову придётся исправляться в матче со своей бывшей командой. Дополнительная мотивация никогда не бывает лишней. В марте этого года армейцы уже проигрывали «Сочи», однако на выезде. На домашнем стадионе у хозяев две победы подряд и всего один пропущенный гол. На «ВЭБ Арене» в чемпионате они уже давно не допускают ошибок.

При своих болельщиках ЦСКА не проигрывает в РПЛ в восьми последних матчах. Более того, в трёх играх он забил 11 голов. В этом сезоне армейцы разгромили «Локомотив» (4:1), который набрал ход. Да, у клуба по-прежнему немало проблем с составом, ведь много травм и подкрепления с трансферного рынка нет, но добиваться результата это не мешает.

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«Сочи» выглядит хуже. Подопечные Дмитрия Хохлова неплохо начали сезон — с двух побед в чемпионате и Кубке России – обыграли «Балтику» (2:0) и «Факел» (3:1). Результаты внушали оптимизм, но с более классными соперниками последовали провалы. У южан три поражения подряд – не только от мощного «Краснодара», но и от «Ахмата» и «Оренбурга».

Небольшой кризис наступил не в лучший момент, ведь ближайший календарь у сочинцев сложный. Дважды им придётся сыграть с ЦСКА, а также по разу с «Локомотивом» и «Ростовом». Существует риск продлить серию поражений до конца лета. Поэтому «Сочи» важно себя проявить в этом туре, особенно на фоне победы над ЦСКА в марте этого года.

Проблема в том, что «Сочи» слабо выступает на выезде. В РПЛ у команды пять поражений подряд, а также пропускала четыре безответных мяча даже от «Пари НН». Но самое главное, что на данном отрезке гости не смогли забить ни одного гола. С учётом нынешнего состояния обороны ЦСКА без гола Москву они не покинут, однако забить больше соперника будет сложно.

Нельзя сказать, что «Сочи» недостаточно активно действуют впереди. Гости много бьют по воротам, всё ещё забивает 38-летний Кристиан Нобоа, и в команде немало ярких новичков. Тем не менее оборона опять обновилась и пока не может обрести стабильность.

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В этом матче не стоит ждать сенсации. ЦСКА проиграл «Факелу», но то поражение не в полной мере отображает силу команды. Федотов играл смешанным составом, да и в атаке во многом не повезло. «Сочи» в плохой форме, впереди ряд сложных матчей. Дома зацепиться за очки с фаворитом можно, однако в гостях показатели гораздо хуже. Армейцам по силам одержать уверенную победу с форой (-1) – коэффициент 2.04.

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 13 августа 2023 года

Две команды, которые с переменным успехом выступают в этом сезоне. ЦСКА плохо начал, но затем одержал две победы в чемпионате и смотрелся хорошо. Для клуба, который пока только несёт потери, показатели приемлемые. «Сочи» проиграл в трёх встречах подряд, а на выезде в РПЛ серия достигла отметки в пять игр. Армейцы хотят исправиться за недавнее поражение в Кубке России и взять реванш у южан за мартовский матч. Должны выиграть убедительно по счёту.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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